Тур: 12. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Antonio Rapuano
0'
1:0
4' ГолОсимхен Виктор
2:0
19' ГолОсимхен Виктор
3:0
36' ГолКварацхелия Хвича
75' Желтая карточкаЛопес Максим
76' Желтая карточкаЛорьенте Арман
4:0
77' ГолОсимхен Виктор
84' Вторая желтая карточкаЛорьенте Арман
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
19'
36'
3:0
75'
76'
77'
4:0
84'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
11 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Наполи
Сассуоло
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.7
Среднее время на гол
67
128
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.79
1.16
Тотал матчей
1.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7
|0.58
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.5
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.25
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.17
|Лосано Ирвинг
|2
|0.17
|Симеоне Джованни
|2
|0.17
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.17
|Зелиньски Пётр
|1
|0.08
|Лоботка Станислав
|1
|0.08
|Жуан Жезус
|1
|0.08
|Оливера Матиас
|1
|0.08
|Распадори Джакомо
|1
|0.08
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.33
|Лорьенте Арман
|2
|0.17
|Пинамонти Андреа
|2 (1)
|0.17
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.08
|Торстведт Кристиан
|1
|0.08
|Альварес Агустин
|1
|0.08
|Берарди Доменико
|1
|0.08
|Харрауи Абдау
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Лопес Максим
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Нето Руан
|1
|1
|Лорьенте Арман
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
75%
4
36%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
8
27%
5
36%
31-45
3
10%
3
21%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
9
30%
3
21%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
3
33%
2
12%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2
Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0
Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 7
|20
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 4:0 Сассуоло
Исход игры
Наполи
97.7% (127)
Ничья
2.3% (3)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.2% (71)
Меньше
41.8% (51)
Обе команды забьют
Да
44.26% (54)
Нет
55.74% (68)
Популярный счёт
2:0 Наполи
36.2% (47)
3:1 Наполи
20.8% (27)
2:1 Наполи
16.9% (22)
3:0 Наполи
11.5% (15)
1:0 Наполи
3.1% (4)
4:1 Наполи
2.3% (3)
4:0 Наполи
1.5% (2)
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