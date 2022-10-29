Тур: 29.
2:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолСегер Давид
2:0
30' ГолСегер Давид
33' Желтая карточкаOusmane Diawara
2:1
58' ГолOusmane Diawara
2:2
74' ГолДзабич Робин
83' Желтая карточкаДзабич Робин
90' Желтая карточкаEdvin Dahlqvist
90'+5
Ход матча
24'
1:0
30'
2:0
33'
58'
2:1
74'
2:2
83'
90'
30
Samuel
Dahl
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эребру
Ландскруна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|6 (2)
|0.21
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.14
|Бьорндал Эрик
|4
|0.14
|Ясин Ахмед
|3
|0.1
|Тиль Венсан
|2
|0.07
|Сегер Давид
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|2
|0.07
|Ларссон Джейк
|2
|0.07
|Валкер Кевин
|1
|0.03
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0.03
|Густавссон Даниэль
|1
|0.03
|Christian Moses
|1
|0.03
|Экани Виктор
|1
|0.03
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.03
|Моро Насиру
|1
|0.03
|Samuel Dahl
|0
|0
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Olatomi Olaniyan
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|6
|0.21
|Ousmane Diawara
|6
|0.21
|Перссон Эрик
|5
|0.17
|Эгнелль Адам
|4
|0.14
|Оттоссон Филип
|3
|0.1
|Дзабич Робин
|3
|0.1
|Camil Jebara
|3
|0.1
|Рапп Йохан
|2
|0.07
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.03
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.03
|Viktor Ekblom
|1
|0.03
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегер Давид
|7
|0
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Ясин Ахмед
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|6
|2
|Philip Andersson I
|6
|1
|Ousmane Diawara
|5
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Edvin Dahlqvist
|4
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Camil Jebara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Бликст Якоб
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Дзабич Робин
|3
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
2
10%
2
13%
1-15
6
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
4
19%
1-15
5
25%
5
24%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
7
33%
76-90
Забито
13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
4
31%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
23%
5
22%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
7
44%
0
0%
1-15
2
13%
6
30%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Забито
33
39
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
6
18%
3
8%
1-15
8
24%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
4
12%
9
23%
46-60
2
6%
8
21%
61-75
9
27%
7
18%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
36
41
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
9
25%
4
10%
1-15
7
19%
11
27%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
6
17%
5
12%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
7
19%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1
Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|28
|17
|5
|6
|59 - 38
|56
|2.
|Хальмстад
|29
|16
|5
|8
|56 - 32
|53
|3.
|Эстер
|29
|13
|9
|7
|47 - 34
|48
|4.
|Сковде АИК
|29
|11
|10
|8
|38 - 37
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|29
|11
|9
|9
|44 - 39
|42
|7.
|Ландскруна
|29
|10
|11
|8
|38 - 42
|41
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|29
|12
|4
|13
|48 - 44
|40
|9.
|Утсиктенс
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|10.
|Вестерос
|29
|9
|10
|10
|48 - 49
|37
|11.
|Эребру
|29
|10
|6
|13
|32 - 37
|36
|12.
|Эргрюте
|29
|8
|11
|10
|44 - 41
|35
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|14.
|Норрбю
|29
|8
|7
|14
|33 - 46
|31
|15.
|Эстерсунд
|29
|6
|10
|13
|31 - 44
|28
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|14
|11
|2
|1
|36 - 15
|35
|2.
|Хальмстад
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|3.
|Ландскруна
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|7.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|8.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|9.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|10.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|11.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|12.
|Утсиктенс
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|13.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Эстерсунд
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|16.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|3.
|Браге
|14
|6
|5
|3
|25 - 22
|23
|4.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|Ландскруна
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Эстерсунд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|25 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|13 (11)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8