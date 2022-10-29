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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 29.
Эребру
2:2
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
24' Гол
Сегер Давид
2:0
30' Гол
Сегер Давид
33' Желтая карточка
Ousmane Diawara
2:1
58' Гол
Ousmane Diawara
2:2
74' Гол
Дзабич Робин
83' Желтая карточка
Дзабич Робин
90' Желтая карточка
Edvin Dahlqvist
90'+5
17
Стриндхольм
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
6
Хьертстранд
Бенджамин
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
30
Samuel
Dahl
77
Кустович
Кевин
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
48
Миллескуг
Ноэль
7
Ясин
Ахмед
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
10
Хейер
Мелкер
Эребру
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Эребру
Ландскруна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 6 (2) 0.21
Миллескуг Ноэль 4 0.14
Бьорндал Эрик 4 0.14
Ясин Ахмед 3 0.1
Тиль Венсан 2 0.07
Сегер Давид 2 0.07
Андрессон Аксель 2 0.07
Ларссон Джейк 2 0.07
Валкер Кевин 1 0.03
Бьёрнквист Даниэль 1 0.03
Густавссон Даниэль 1 0.03
Christian Moses 1 0.03
Экани Виктор 1 0.03
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.03
Моро Насиру 1 0.03
Samuel Dahl 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Olatomi Olaniyan 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 6 0.21
Ousmane Diawara 6 0.21
Перссон Эрик 5 0.17
Эгнелль Адам 4 0.14
Оттоссон Филип 3 0.1
Дзабич Робин 3 0.1
Camil Jebara 3 0.1
Рапп Йохан 2 0.07
Хейер Мелкер 2 0.07
Jesper Strid 1 0.03
Edvin Dahlqvist 1 0.03
Viktor Ekblom 1 0.03
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегер Давид 7 0
Андрессон Аксель 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Ясин Ахмед 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Экани Виктор 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Christian Moses 1 0
Тиль Венсан 1 0
Кустович Кевин 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 6 2
Philip Andersson I 6 1
Ousmane Diawara 5 1
Хейер Мелкер 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Edvin Dahlqvist 4 0
Эгнелль Адам 4 0
Camil Jebara 4 0
Каддура Амр 3 0
Ткач Александр 3 0
Бликст Якоб 3 0
Перссон Эрик 3 0
Дзабич Робин 3 0
Йонссон Мелкер 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
2
10%
2
13%
1-15
6
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
4
19%
1-15
5
25%
5
24%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
7
33%
76-90

Забито

13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
4
31%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
23%
5
22%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
7
44%
0
0%
1-15
2
13%
6
30%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Забито

33
39
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
6
18%
3
8%
1-15
8
24%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
4
12%
9
23%
46-60
2
6%
8
21%
61-75
9
27%
7
18%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

36
41
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
9
25%
4
10%
1-15
7
19%
11
27%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
6
17%
5
12%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
7
19%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1
Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 28 17 5 6 59 - 38 56
2. Хальмстад 29 16 5 8 56 - 32 53
3. Эстер 29 13 9 7 47 - 34 48
4. Сковде АИК 29 11 10 8 38 - 37 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 29 11 9 9 44 - 39 42
7. Ландскруна 29 10 11 8 38 - 42 41
8. Сирианска Эскильстуна 29 12 4 13 48 - 44 40
9. Утсиктенс 29 10 7 12 40 - 44 37
10. Вестерос 29 9 10 10 48 - 49 37
11. Эребру 29 10 6 13 32 - 37 36
12. Эргрюте 29 8 11 10 44 - 41 35
13. Йёнчёпинг 28 9 8 11 38 - 45 35
14. Норрбю 29 8 7 14 33 - 46 31
15. Эстерсунд 29 6 10 13 31 - 44 28
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 14 11 2 1 36 - 15 35
2. Хальмстад 14 9 2 3 28 - 14 29
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
7. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
8. Эребру 15 6 3 6 20 - 20 21
9. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
10. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
11. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
12. Утсиктенс 15 4 6 5 20 - 20 18
13. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
14. Йёнчёпинг 14 5 2 7 22 - 27 17
15. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
16. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
3. Браге 14 6 5 3 25 - 22 23
4. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
11. Эребру 14 4 3 7 12 - 17 15
12. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
13. Ландскруна 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Эстерсунд 15 2 5 8 14 - 25 11
15. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
16. Норрбю 14 2 2 10 16 - 31 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 25 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 13 (11)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ousmane Diawara получил желтую карточку от судьи
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