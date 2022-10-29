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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Ростов
Прогнозы 149
Ахмат 32.2% (48)
X 47% (70)
Ростов 20.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Ростов
2.48
3.76
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
23
Швец
Антон
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
18
Камилов
Владислав
11
Садулаев
Лечи
21
Олейников
Иван
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
47
Уткин
Даниил
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
Ахмат
4-2-3-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Ахмат
Ростов

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.82
0.87

Среднее время на гол

109
103

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.09
0.88

Тотал матчей

0.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

82
102

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 0.36
Бериша Бернард 3 (1) 0.21
Тимофеев Артём 3 0.21
Трошечкин Александр 2 0.14
Садулаев Лечи 2 0.14
Швец Антон 2 0.14
Олейников Иван 1 0.07
Журавлёв Юрий 1 0.07
Ильин Владимир 1 0.07
Агаларов Гамид 1 0.07
Харин Евгений 1 0.07
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 7 (1) 0.5
Полоз Дмитрий 7 (5) 0.5
Уткин Даниил 3 0.21
Глебов Данил 2 0.14
Миронов Алексей 1 0.07
Сильянов Александр 1 0.07
Байрамян Хорен 1 0.07
Мельников Степан 1 0.07
Осипенко Максим 1 (1) 0.07
Тугарев Роман 1 (1) 0.07

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 6 0
Садулаев Лечи 3 1
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Бериша Бернард 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Семёнов Андрей 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полоз Дмитрий 4 0
Миронов Алексей 4 0
Прохин Данила 2 1
Чернов Евгений 3 0
Уткин Даниил 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Голенков Егор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

22
25
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
8
36%
4
16%
31-45
3
14%
7
28%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
4
16%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
6
29%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1
Ростов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2
Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
5. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
6. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
7. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский "Ахмат" сыграет дома с "Ростовом".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 149
Ахмат 32.2% (48)
X 47% (70)
Ростов 20.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Ростов
2.48
3.76
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Ахмат - Ростов

Исход игры
Ахмат
32.2% (48)
Ничья
47% (70)
Ростов
20.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.15% (58)
Меньше
52.85% (65)
Обе команды забьют
Да
91.87% (113)
Нет
8.13% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (55)
2:1 Ахмат
18.1% (27)
1:2 Ростов
10.1% (15)
2:2 Ничья
8.1% (12)
1:0 Ахмат
4.7% (7)
0:1 Ростов
2% (3)
1:3 Ростов
1.3% (2)
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