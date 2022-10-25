Тур: 15. Стадион: Ахмат-Арена.
История личных встреч
Ахмат
Ростов
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5
|0.36
|Бериша Бернард
|3 (1)
|0.21
|Тимофеев Артём
|3
|0.21
|Трошечкин Александр
|2
|0.14
|Садулаев Лечи
|2
|0.14
|Швец Антон
|2
|0.14
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Журавлёв Юрий
|1
|0.07
|Ильин Владимир
|1
|0.07
|Агаларов Гамид
|1
|0.07
|Харин Евгений
|1
|0.07
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|7 (1)
|0.5
|Полоз Дмитрий
|7 (5)
|0.5
|Уткин Даниил
|3
|0.21
|Глебов Данил
|2
|0.14
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|Сильянов Александр
|1
|0.07
|Байрамян Хорен
|1
|0.07
|Мельников Степан
|1
|0.07
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.07
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.07
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|6
|0
|Садулаев Лечи
|3
|1
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Бериша Бернард
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Семёнов Андрей
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Миронов Алексей
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Чернов Евгений
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
22
25
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
8
36%
4
16%
31-45
3
14%
7
28%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
3
14%
4
16%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
6
29%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1
Ростов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2
Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Ростов
Исход игры
Ахмат
24% (12)
Ничья
46% (23)
Ростов
30% (15)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
90.91% (40)
Нет
9.09% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (18)
1:2 Ростов
14% (7)
2:1 Ахмат
12% (6)
2:2 Ничья
10% (5)
1:3 Ростов
4% (2)
0:1 Ростов
4% (2)
1:0 Ахмат
4% (2)
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