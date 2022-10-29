Тур: 10. Стадион: Neapoli Stadium.
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолVasilios Mantzis
12' Желтая карточкаСакик Эмануэль
1:1
30' ПенальтиКарелис Никос
53' Желтая карточкаРомао Алаиксис
60' Желтая карточкаGeorgios Mygas
62' Желтая карточкаЛарссон Якоб
90'+6
Ход матча
6'
1:0
12'
30'
1:1
46'
53'
60'
62'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Даго НадреПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Ионикос
Панетоликос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|3
|0.3
|Мендоса Хавьер
|2
|0.2
|Аосман Аяс
|1
|0.1
|Элефтериадис Христос
|1
|0.1
|Ловера Максимилиано
|1
|0.1
|Каньяс Хосе
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|7 (1)
|0.7
|Шенгелия Леван
|2
|0.2
|Даго Надре
|2
|0.2
|Коловос Димитрис
|1
|0.1
|Морсай Йонатан
|1
|0.1
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Ромао Алаиксис
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Georgios Mygas
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|2
|1
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1
Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|9
|0
|0
|15 - 2
|27
|2.
|АЕК
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|3.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|9
|1
|5
|3
|3 - 8
|8
|11.
|ОФИ
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Левадиакос
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|ОФИ
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|2.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Ламия
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|11.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|8
|Волос
|Делетич Милош
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4