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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Ионикос
1:1
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
6' Гол
Vasilios Mantzis
12' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
1:1
30' Пенальти
Карелис Никос
53' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
60' Желтая карточка
Georgios Mygas
62' Желтая карточка
Ларссон Якоб
90'+6

Ход матча

6'
Vasilios Mantzis
(Аосман Аяс)
1:0
12'
Сакик Эмануэль
 
30'
1:1
Карелис Никос
46'
Каньяс Хосе
Соуза Уго
 
53'
Ромао Алаиксис
 
55'
Мендоса Хавьер
Аосман Аяс
 
56'
Себа Жуниор
Элефтериадис Христос
 
60'
Georgios Mygas
 
62'
 
Ларссон Якоб
75'
 
Флорес Дейби
Мартенссон Йохан
83'
 
Даго Надре
Коловос Димитрис
86'
Иоаннидис Николаос
Vasilios Mantzis
 
86'
Fabien Antunes
Georgios Mygas
 
89'
 
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
89'
 
Шенгелия Леван
Морсай Йонатан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
75
Фадига
Бандиугу
24
Ромао
Алаиксис
34
Ловера
Максимилиано
77
Аосман
Аяс
91
Элефтериадис
Христос
99
Vasilios
Mantzis
32
Стергиакис
Антонис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
5
Младен
Себастьян
22
Коловос
Димитрис
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
14
Дуарте
Фредерику
Ионикос
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Панетоликос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
2:2
ФЛ
4:0
ФЛ
0:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 3 0.3
Мендоса Хавьер 2 0.2
Аосман Аяс 1 0.1
Элефтериадис Христос 1 0.1
Ловера Максимилиано 1 0.1
Каньяс Хосе 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 7 (1) 0.7
Шенгелия Леван 2 0.2
Даго Надре 2 0.2
Коловос Димитрис 1 0.1
Морсай Йонатан 1 0.1
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валерианос Йоргос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Ромао Алаиксис 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Georgios Mygas 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Fabien Antunes 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Элефтериадис Христос 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 2 1
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Шенгелия Леван 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Стергиакис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
3
15%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1
Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 9 0 0 15 - 2 27
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 9 1 5 3 3 - 8 8
11. ОФИ 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
14. Левадиакос 9 0 3 6 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
12. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Левадиакос 3 0 2 1 2 - 4 2
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
2. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Ламия 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
10. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
11. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 8
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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