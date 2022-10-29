Тур: 10. Стадион: Арена Львов.
Прерван
Ход матча
5'
0:1
9'
33'
23
Лукас
Тэйлор
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Петряк ИванНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Александрия
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
26 матчей
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.85
Среднее время на гол
55
48
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.69
Среднее время на гол
78
130
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Тотал матчей
0.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|4
|0.57
|Мудрик Михаил
|3
|0.43
|Зубков Александр
|2
|0.29
|Швед Марьян
|1
|0.14
|Траоре Лассина
|1
|0.14
|Лукас Тэйлор
|1
|0.14
|Джурасек Невен
|1
|0.14
|Конопля Ефим
|1
|0.14
|Бондаренко Артём
|1
|0.14
|Очеретько Олег
|1
|0.14
|Судаков Георгий
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|4
|0.57
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.29
|Третьяков Максим
|2
|0.29
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.14
|Мирошниченко Денис
|1
|0.14
|Ковалец Кирилл
|1
|0.14
|Волошин Викентий
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|1
|1
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Траоре Лассина
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maksym Dyachuk
|1
|1
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1
Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|9.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Александрия
|Цуриков Андрей
|4
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Александрия
Исход игры
Шахтёр Донецк
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Александрия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
40.83% (49)
Нет
59.17% (71)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
40.2% (49)
2:1 Шахтёр Донецк
28.7% (35)
1:0 Шахтёр Донецк
10.7% (13)
3:1 Шахтёр Донецк
9% (11)
3:0 Шахтёр Донецк
5.7% (7)
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