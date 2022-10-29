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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Шахтёр Донецк
 
Прерван
Александрия

Ход матча

5'
0:1
Цуриков Андрей
(Рыбалка Сергей)
9'
Лукас Тэйлор
 
33'
 
Дришлюк Кирилл
35'
 
Демченко Александр
Прогнозы 122
Шахтёр Донецк 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Александрия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Александрия
4.80
7.50
7.20
Все Коэффициенты
81
Трубин
Анатолий
23
Лукас
Тэйлор
4
Кривцов
Сергей
5
Бондарь
Валерий
15
Михайличенко
Богдан
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
6
Степаненко
Тарас
29
Назарина
Егор
10
Мудрик
Михаил
14
Сикан
Даниил
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
4
Бабогло
Владислав
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
6
Дришлюк
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
17
Кожушко
Олег
10
Третьяков
Максим
Шахтёр Донецк
Александрия

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Александрия

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

26 матчей

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.85

Среднее время на гол

55
48

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.69

Среднее время на гол

78
130

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.27

Тотал матчей

0.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 4 0.57
Мудрик Михаил 3 0.43
Зубков Александр 2 0.29
Швед Марьян 1 0.14
Траоре Лассина 1 0.14
Лукас Тэйлор 1 0.14
Джурасек Невен 1 0.14
Конопля Ефим 1 0.14
Бондаренко Артём 1 0.14
Очеретько Олег 1 0.14
Судаков Георгий 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 4 0.57
Калитвинцев Владислав 2 0.29
Третьяков Максим 2 0.29
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.14
Мирошниченко Денис 1 0.14
Ковалец Кирилл 1 0.14
Волошин Викентий 0 0
Демченко Александр 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Петряк Иван 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Траоре Лассина 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 1 1
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Кожушко Олег 1 0
Костишин Денис 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1
Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 7 5 1 1 12 - 6 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Ворскла 10 3 2 5 12 - 14 11
9. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 8 0 3 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Ворскла 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Александрия 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Александрия Цуриков Андрей 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
Прогнозы 122
Шахтёр Донецк 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Александрия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Александрия
4.80
7.50
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Александрия

Исход игры
Шахтёр Донецк
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Александрия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
40.83% (49)
Нет
59.17% (71)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
40.2% (49)
2:1 Шахтёр Донецк
28.7% (35)
1:0 Шахтёр Донецк
10.7% (13)
3:1 Шахтёр Донецк
9% (11)
3:0 Шахтёр Донецк
5.7% (7)
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Шахтёр Донецк
Александрия
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