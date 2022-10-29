Тур: 10. Стадион: Minaj Arena.
0'
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Ворскла
Минай
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.22
|Марлисон
|2 (1)
|0.22
|Степанюк Руслан
|1
|0.11
|Кравчук Андрей
|1
|0.11
|Чеснаков Владимир
|1
|0.11
|Скляр Александр
|1
|0.11
|Юрченко Владлен
|1
|0.11
|Сулейманов Таулан
|1
|0.11
|Кравец Василий
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.25
|Хахлев Алексей
|1
|0.13
|Кулиев Эльдар
|1
|0.13
|Вишневский Олег
|1
|0.13
|Danylo Golub
|1
|0.13
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|4
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|5
|0
|Бандура Александр
|1
|1
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Трубочкин Иван
|2
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1
Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Минай
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Ворскла
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Ворскла
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Минай
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Минай
Исход игры
Ворскла
81.1% (99)
Ничья
17.2% (21)
Минай
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (35)
Меньше
70.83% (85)
Обе команды забьют
Да
41.67% (50)
Нет
58.33% (70)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
41.8% (51)
2:1 Ворскла
25.4% (31)
1:1 Ничья
13.1% (16)
2:0 Ворскла
11.5% (14)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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