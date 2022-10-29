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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Ворскла
0:0
Первый тайм: 4'
Минай
0'
Прогнозы 122
Ворскла 81.1% (99)
X 17.2% (21)
Минай 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Минай
3.65
3.72
4.90
Все Коэффициенты
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
3
Зайков
Джоко
17
Чеснаков
Владимир
20
Кравец
Василий
7
Олейник
Денис
38
Челядин
Артём
29
Бацула
Андрей
16
Сулейманов
Таулан
80
Юрченко
Владлен
33
Марлисон
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
Ворскла
Минай

История личных встреч

Ворскла
Минай

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 2 (1) 0.22
Марлисон 2 (1) 0.22
Степанюк Руслан 1 0.11
Кравчук Андрей 1 0.11
Чеснаков Владимир 1 0.11
Скляр Александр 1 0.11
Юрченко Владлен 1 0.11
Сулейманов Таулан 1 0.11
Кравец Василий 0 0
Толи Ардит 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.25
Хахлев Алексей 1 0.13
Кулиев Эльдар 1 0.13
Вишневский Олег 1 0.13
Danylo Golub 1 0.13
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 4 0
Яворский Сергей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Марлисон 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 5 0
Бандура Александр 1 1
Немчанинов Дмитрий 2 0
Трубочкин Иван 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1
Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Минай 0:0 9 2 4 3 6 - 7 10
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Ворскла 0:0 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 8 0 3 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Ворскла 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Минай 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 0:0 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 122
Ворскла 81.1% (99)
X 17.2% (21)
Минай 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Минай
3.65
3.72
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Минай

Исход игры
Ворскла
81.1% (99)
Ничья
17.2% (21)
Минай
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (35)
Меньше
70.83% (85)
Обе команды забьют
Да
41.67% (50)
Нет
58.33% (70)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
41.8% (51)
2:1 Ворскла
25.4% (31)
1:1 Ничья
13.1% (16)
2:0 Ворскла
11.5% (14)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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