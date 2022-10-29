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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Ворскла
2:0
Конец матча
Минай
0'
1:0
19' Гол
Сулейманов Таулан
55' Желтая карточка
Юрченко Владлен
2:0
64' Гол
Марлисон
66' Желтая карточка
Горин Олег
78' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
90' Желтая карточка
Коломоец Юрий
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
3
Зайков
Джоко
20
Кравец
Василий
38
Челядин
Артём
80
Юрченко
Владлен
16
Сулейманов
Таулан
7
Олейник
Денис
29
Бацула
Андрей
33
Марлисон
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
Ворскла
Минай

История личных встреч

Ворскла
Минай

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 (1) 0.3
Олейник Денис 2 (1) 0.2
Сулейманов Таулан 2 0.2
Степанюк Руслан 1 0.1
Кравчук Андрей 1 0.1
Чеснаков Владимир 1 0.1
Скляр Александр 1 0.1
Юрченко Владлен 1 0.1
Кравец Василий 0 0
Толи Ардит 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.22
Хахлев Алексей 1 0.11
Кулиев Эльдар 1 0.11
Вишневский Олег 1 0.11
Danylo Golub 1 0.11
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 4 0
Яворский Сергей 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Марлисон 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 6 0
Бандура Александр 1 1
Немчанинов Дмитрий 2 0
Трубочкин Иван 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1
Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Ворскла 10 3 2 5 12 - 14 11
9. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 8 0 3 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Ворскла 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Сулейманов Таулан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Ворскла 81.1% (99)
    X 17.2% (21)
    Минай 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Минай

    Исход игры
    Ворскла
    81.1% (99)
    Ничья
    17.2% (21)
    Минай
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (35)
    Меньше
    70.83% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (50)
    Нет
    58.33% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Ворскла
    41.8% (51)
    2:1 Ворскла
    25.4% (31)
    1:1 Ничья
    13.1% (16)
    2:0 Ворскла
    11.5% (14)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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