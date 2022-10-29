  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6220 Главный судья: Jakob Sundberg
Раннерс
0:2
Конец матча
Копенгаген
0'
28' Желтая карточка
Стаменич Марко
0:1
51' Гол
Лерагер Лукас
70' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
0:2
72' Гол
Дарами Мохаммед
74' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
81' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
87' Желтая карточка
Грабара Камиль
90'+6
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
2
Гравес
Симон
8
Андерссон
Адам
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
34
Кристиансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
35
Стаменич
Марко
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
Раннерс
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Копенгаген

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед

42 матча

26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.4%
31%
47.6%
9 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

СД
1:3
СДЧГ
0:2
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

64
47

Голов в среднем за матч

1.52
1.12

Тотал матчей

0.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

59
80

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 5 (1) 0.33
Hugo Andersson2 3 0.2
Бундгаард Филип 3 0.2
Хег Даниэль 2 0.13
Бабаян Эдгар 2 0.13
Копплин Бьорн 1 0.07
Андерссон Адам 1 0.07
Камара Аль-Хаджи 1 0.07
Кехинде Тосин 1 0.07
Лауэнборг Фредерик 1 0.07
Гравес Симон 1 0.07
Анкерсен Якоб 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 7 0.47
Биэл Пеп 6 (2) 0.4
Лерагер Лукас 2 0.13
Дарами Мохаммед 2 0.13
Бардгджи Руни 2 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.07
Фальк Расмус 1 0.07
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.07
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Йелерт Элиас 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Эгхо Марвин 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Виктор 5 0
Лерагер Лукас 4 0
Хочолава Давид 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Классон Виктор 3 0
Дикс Кевин 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Вавро Денис 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Грабара Камиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

23
20
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
13%
3
15%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
5
28%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 14 7 4 3 20 - 14 25
3. Раннерс 15 6 5 4 22 - 21 23
4. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
5. Силькеборг 14 6 3 5 24 - 20 21
6. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
7. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
8. Хорсенс 15 5 3 7 14 - 18 18
9. Орхус 14 5 3 6 17 - 15 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
5. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Виборг 7 2 2 3 8 - 9 8
7. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
8. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 91'
      Клем Виллиам успешно блокирует удар.
    • 91'
      Лауэнборг Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Клюснер Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 0:2 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     