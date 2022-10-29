Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

87' Судье надоело, что Грабара Камиль тянет время и он наказал его горчичником

87' Клюснер Тобиас из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Копенгаген

85' Хег Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Андерссон Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

84' Корнелиус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Рефери не любит споров - именно за это Вальдемар Лунд сейчас получил желтую

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

78' Анкерсен Якоб из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

77' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Лауэнборг Фредерик пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

75' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Лауэнборг Фредерик получил желтую карточку от судьи

72' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Бундгаард Филип бьет со штрафного в створ, но Камиль Грабара держит все под контролем

70' Кристиансен Виктор получил желтую карточку от судьи

70' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

69' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Раннерс

68' Сегодняшная посещаемость составляет 6220 болельщиков

68' Удар от ворот произведет Копенгаген

67' Анкерсен Якоб из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

67' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Оооо... вот это был удар! Эгхо Марвин должен был забить с этой позиции.

65' Кехинде Тосин из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Копенгаген

64' Лауэнборг Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

62' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Игрок команды Раннерс совершает фол

59' Удар от ворот произведет Раннерс

59' Лерагер Лукас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Удар от ворот произведет Раннерс

58' Корнелиус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Лерагер Лукас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Бабаян Эдгар получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Бабаян Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

55' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

54' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля