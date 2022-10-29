Тур: 15. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 6220 Главный судья: Jakob Sundberg
0:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаСтаменич Марко
0:1
51' ГолЛерагер Лукас
70' Желтая карточкаКристиансен Виктор
0:2
72' ГолДарами Мохаммед
74' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
81' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
87' Желтая карточкаГрабара Камиль
90'+6
Ход матча
28'
51'
0:1
72'
0:2
87'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
13 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Копенгаген
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед
42 матча
26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.4%
31%
47.6%
9 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
64
47
Голов в среднем за матч
1.52
1.12
Тотал матчей
0.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
59
80
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|5 (1)
|0.33
|Hugo Andersson2
|3
|0.2
|Бундгаард Филип
|3
|0.2
|Хег Даниэль
|2
|0.13
|Бабаян Эдгар
|2
|0.13
|Копплин Бьорн
|1
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.07
|Кехинде Тосин
|1
|0.07
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|Гравес Симон
|1
|0.07
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|7
|0.47
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.4
|Лерагер Лукас
|2
|0.13
|Дарами Мохаммед
|2
|0.13
|Бардгджи Руни
|2
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.07
|Фальк Расмус
|1
|0.07
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.07
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Хочолава Давид
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
23
20
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
13%
3
15%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
5
28%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|14
|7
|4
|3
|20 - 14
|25
|3.
|Раннерс
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|5.
|Силькеборг
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|6.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|7.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|8.
|Хорсенс
|15
|5
|3
|7
|14 - 18
|18
|9.
|Орхус
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|10.
|Брондбю
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|11.
|Ольборг
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Люнгбю
|14
|0
|5
|9
|13 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|5.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|7.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|8.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5