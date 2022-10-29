Тур: 11. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
1:0
31' ГолЯгелло Филип
36' Желтая карточкаАдорни Давиде
50' Желтая карточкаБадель Милан
77' Вторая желтая карточкаБадель Милан
85' Желтая карточкаОлзер Джакомо
Ход матча
31'
1:0
36'
50'
77'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
24
Ягелло
Филип
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Водишек РокВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Айе ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Дженоа
Брешия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5 (3)
|0.45
|Ягелло Филип
|2
|0.18
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.09
|Портанова Маноло
|1
|0.09
|Стротман Кевин
|1
|0.09
|Экубан Калеб
|1
|0.09
|Хефти Сильван
|1
|0.09
|Morten Frendrup
|1
|0.09
|Йебоа Келвин
|1
|0.09
|Бадель Милан
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|3
|0.27
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.27
|Морео Стефано
|2
|0.18
|Ндой Эмануэле
|2
|0.18
|Олзер Джакомо
|2
|0.18
|Галацци Николас
|1
|0.09
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.09
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадель Милан
|3
|1
|Бани Маттиа
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Карачич Фран
|3
|0
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0
СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1
Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|9.
|Брешия
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|13.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|14.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|15.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|16.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|0:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Дженоа
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6