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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Дженоа
1:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
31' Гол
Ягелло Филип
36' Желтая карточка
Адорни Давиде
50' Желтая карточка
Бадель Милан
77' Вторая желтая карточка
Бадель Милан
84' Желтая карточка
Олзер Джакомо
1:1
90' Гол
Кистана Андреа
90' Желтая карточка
Кистана Андреа
90'+7

Ход матча

31'
Ягелло Филип
(Араму Маттиа)
1:0
36'
 
Адорни Давиде
50'
Бадель Милан
 
56'
Циборра Леннарт
Хефти Сильван
 
67'
Пушкаш Георге
Ялчын Гювен
 
77'
Бадель Милан
 
78'
 
Лабойко Якуб
Ндой Эмануэле
80'
Туре Абдулайе
Ягелло Филип
 
80'
Гудмундссон Альберт
Араму Маттиа
 
84'
 
Олзер Джакомо
86'
 
Нимейер Рёвен
Бьянки Флавио
90'
1:1
Кистана Андреа
90'
 
Кистана Андреа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
24
Ягелло
Филип
9
Кода
Массимо
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
11
Айе
Флориан
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
27
Олзер
Джакомо
24
Бьянки
Флавио
Дженоа
4-2-3-1
Брешия
4-5-1

История личных встреч

Дженоа
Брешия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 5 (3) 0.45
Ягелло Филип 2 0.18
Гудмундссон Альберт 1 0.09
Портанова Маноло 1 0.09
Стротман Кевин 1 0.09
Экубан Калеб 1 0.09
Хефти Сильван 1 0.09
Morten Frendrup 1 0.09
Йебоа Келвин 1 0.09
Бадель Милан 0 0
Араму Маттиа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 3 0.27
Бьянки Флавио 3 (1) 0.27
Морео Стефано 2 0.18
Ндой Эмануэле 2 0.18
Олзер Джакомо 2 0.18
Галацци Николас 1 0.09
Бертаньоли Массимо 1 0.09
Кистана Андреа 1 0.09
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадель Милан 3 1
Бани Маттиа 3 1
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стротман Кевин 1 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Morten Frendrup 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Адорни Давиде 3 0
Карачич Фран 3 0
Ндой Эмануэле 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Кистана Андреа 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0
СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1
Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Брешия 11 5 3 3 15 - 16 18
9. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
14. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
15. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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