Тур: 14. Стадион: Вёртерзе-Штадион.
2:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЗабитцер Томас
12' Желтая карточкаБлуме Брор
28' Желтая карточкаОгринец Санди
37' Желтая карточкаРидер Флориан
0:2
42' ГолAlexander Ranacher
43' Желтая карточкаAndy Irving
1:2
44' ГолПинк Маркус
45' Желтая карточкаЗабитцер Томас
2:2
76' ГолПинк Маркус
83' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
84' Желтая карточкаПрелец Ник
2:3
90' ГолМюллер Валентино
90'+6
Ход матча
2'
0:1
12'
28'
37'
42'
43'
44'
1:2
45'
70'
76'
84'
90'
2:3
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.7
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Тотал матчей
0.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
56
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|10
|0.71
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.21
|Арвайлер Йонас
|3
|0.21
|Andy Irving
|2 (2)
|0.14
|Ридер Флориан
|2
|0.14
|Kosmas Gezos
|2
|0.14
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Бонна Соломон
|1
|0.07
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|6 (2)
|0.43
|Прелец Ник
|5
|0.36
|Огринец Санди
|3
|0.21
|Рогель Жан
|3
|0.21
|Шульц Кофи
|2
|0.14
|Забитцер Томас
|2 (1)
|0.14
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.07
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.07
|Мюллер Валентино
|1
|0.07
|Alexander Ranacher
|1
|0.07
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ридер Флориан
|4
|0
|Пинк Маркус
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|3
|0
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Andy Irving
|2
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Felix Bacher
|2
|1
|Прелец Ник
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Огринец Санди
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
15%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
4
50%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
31%
1
8%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Забито
24
25
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
17%
6
24%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
7
28%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
8
33%
5
20%
76-90
Пропущено
26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
6
23%
5
19%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
15%
6
23%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|10
|3
|1
|30 - 8
|33
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|13
|6
|5
|2
|25 - 18
|23
|4.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|6
|2
|6
|24 - 26
|20
|6.
|Аустрия Вена
|13
|5
|4
|4
|23 - 23
|19
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Альтах
|13
|4
|2
|7
|18 - 28
|14
|9.
|Вольфсбергер
|13
|4
|2
|7
|26 - 28
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Рид
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|12.
|Хартберг
|14
|3
|1
|10
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|ЛАСК
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|11
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 4
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5