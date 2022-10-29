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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
2:3
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
0:1
2' Гол
Забитцер Томас
12' Желтая карточка
Блуме Брор
28' Желтая карточка
Огринец Санди
37' Желтая карточка
Ридер Флориан
0:2
42' Гол
Alexander Ranacher
43' Желтая карточка
Andy Irving
1:2
44' Гол
Пинк Маркус
45' Желтая карточка
Забитцер Томас
2:2
76' Гол
Пинк Маркус
83' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
84' Желтая карточка
Прелец Ник
2:3
90' Гол
Мюллер Валентино
90'+6
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
98
Огринец
Санди
7
Забитцер
Томас
9
Прелец
Ник
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Тотал матчей

0.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
56

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 10 0.71
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.21
Арвайлер Йонас 3 0.21
Andy Irving 2 (2) 0.14
Ридер Флориан 2 0.14
Kosmas Gezos 2 0.14
Christopher Cvetko 1 0.07
Бонна Соломон 1 0.07
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 6 (2) 0.43
Прелец Ник 5 0.36
Огринец Санди 3 0.21
Рогель Жан 3 0.21
Шульц Кофи 2 0.14
Забитцер Томас 2 (1) 0.14
Зульцбахер Лукас 1 0.07
Ринальди Лаутаро 1 0.07
Мюллер Валентино 1 0.07
Alexander Ranacher 1 0.07
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ридер Флориан 4 0
Пинк Маркус 3 0
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Nicolas Wimmer 3 0
Верницниг Кристофер 2 0
Maximiliano Moreira 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Andy Irving 2 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюллер Валентино 4 0
Зульцбахер Лукас 4 0
Felix Bacher 2 1
Прелец Ник 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Рогель Жан 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Шульц Кофи 1 0
Забитцер Томас 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
15%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
4
50%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
31%
1
8%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Забито

24
25
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
17%
6
24%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
7
28%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
8
33%
5
20%
76-90

Пропущено

26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
6
23%
5
19%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
15%
6
23%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 10 3 1 30 - 8 33
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 13 6 5 2 25 - 18 23
4. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
5. Аустрия Клагенфурт 14 6 2 6 24 - 26 20
6. Аустрия Вена 13 5 4 4 23 - 23 19
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Альтах 13 4 2 7 18 - 28 14
9. Вольфсбергер 13 4 2 7 26 - 28 14
10. Аустрия Лустенау 14 3 5 6 19 - 27 14
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 14 3 1 10 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
3. ЛАСК 7 3 2 2 13 - 13 11
4. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
8. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
12. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
9. Альтах 6 2 1 3 8 - 14 7
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 11
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Рид Leo Mikic 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 4
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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