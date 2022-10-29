Тур: 14. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
48'
1:0
18
Кён
Филипп
24
Диарра
Юба
23
Шимич
Роко
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
4.2
2.71
Среднее время на гол
21
33
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.29
0.8
Среднее время на гол
315
112
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.92
1.92
Тотал матчей
1.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
46
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адаму Чуквубике
|6
|0.43
|Окафор Ноа
|5
|0.36
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.29
|Сеско Бенджамин
|4
|0.29
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.14
|Капальдо Николас
|2
|0.14
|Вебер Максимилиан
|1
|0.07
|Соле Умар
|1
|0.07
|Павлович Страхиня
|1
|0.07
|Камери Дийон
|1
|0.07
|Койта Секу
|1
|0.07
|Диарра Юба
|1
|0.07
|Сучич Лука
|0
|0
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.36
|Айдын Окан
|2
|0.14
|Афдияй Донис
|2
|0.14
|Кривак Рене
|2
|0.14
|Фадингер Лукас
|1
|0.07
|Альмог Эйлон
|1
|0.07
|Matija Horvat
|1
|0.07
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Фризер Доминик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сучич Лука
|4
|0
|Соле Умар
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Хайль Юрген
|3
|0
|Фризер Доминик
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
67%
4
27%
76-90
Забито
18
8
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
17%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
28%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
4
22%
2
25%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Забито
29
15
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
17%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
7
24%
2
13%
46-60
6
21%
3
20%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Пропущено
8
28
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
2
7%
16-30
1
13%
7
25%
31-45
2
25%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
38%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|14
|10
|3
|1
|30 - 8
|33
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|13
|6
|5
|2
|25 - 18
|23
|4.
|Сваровски Тироль
|2:1
|14
|6
|2
|6
|24 - 25
|20
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|14
|6
|2
|6
|23 - 25
|20
|6.
|Аустрия Вена
|13
|5
|4
|4
|23 - 23
|19
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|14
|5
|2
|7
|19 - 15
|17
|8.
|Аустрия Лустенау
|1:0
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Альтах
|13
|4
|2
|7
|18 - 28
|14
|10.
|Вольфсбергер
|13
|4
|2
|7
|26 - 28
|14
|11.
|Рид
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|12.
|Хартберг
|0:1
|14
|3
|1
|10
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|ЛАСК
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Хартберг
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Сваровски Тироль
|2:1
|8
|4
|0
|4
|16 - 12
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Рапид Вена
|0:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 4
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5