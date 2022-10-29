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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 10300
Ред Булл Зальцбург
1:0
Конец матча
Хартберг
0'
1:0
48' Гол
Окафор Ноа
90'+4
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
4
Пёнтковски
Камиль
95
Бернардо
Фернандес
39
Вебер
Максимилиан
13
Зайвальд
Николас
24
Диарра
Юба
35
Агьекум
Лоуренс
8
Камери
Дийон
23
Шимич
Роко
30
Сеско
Бенджамин
1
Свете
Рене
32
Эджупи
Альберт
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
12
Штайнвендер
Михаэль
11
Matija
Horvat
29
Фаркаш
Патрик
9
Айдын
Окан
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
30
Пэйнтсил
Сет
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Хартберг
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

4.2
2.71

Среднее время на гол

21
33

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.29
0.8

Среднее время на гол

315
112

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.92

Тотал матчей

1.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
46

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 6 0.43
Адаму Чуквубике 6 0.43
Фернандо Педро 4 (1) 0.29
Сеско Бенджамин 4 0.29
Кьергаард Мауриц 2 0.14
Капальдо Николас 2 0.14
Вебер Максимилиан 1 0.07
Соле Умар 1 0.07
Павлович Страхиня 1 0.07
Камери Дийон 1 0.07
Койта Секу 1 0.07
Диарра Юба 1 0.07
Сучич Лука 0 0
Ульмер Андреас 0 0
Дедич Амар 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Шимич Роко 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.36
Айдын Окан 2 0.14
Афдияй Донис 2 0.14
Кривак Рене 2 0.14
Фадингер Лукас 1 0.07
Альмог Эйлон 1 0.07
Matija Horvat 1 0.07
Фаркаш Патрик 0 0
Фризер Доминик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 3 1
Сучич Лука 4 0
Соле Умар 3 0
Дедич Амар 3 0
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Шимич Роко 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Диарра Юба 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Свете Рене 3 0
Хайль Юрген 3 0
Фризер Доминик 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Кайнц Тобиас 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Кривак Рене 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
67%
4
25%
76-90

Забито

18
8
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
17%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
28%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Забито

30
15
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
17%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
8
27%
2
13%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
6
20%
3
20%
76-90

Пропущено

8
29
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
1
3%
1-15
2
25%
2
7%
16-30
1
13%
7
24%
31-45
2
25%
7
24%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
38%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 10 3 1 30 - 8 33
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 13 6 5 2 25 - 18 23
4. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
5. Аустрия Клагенфурт 14 6 2 6 24 - 26 20
6. Аустрия Вена 13 5 4 4 23 - 23 19
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Альтах 13 4 2 7 18 - 28 14
9. Вольфсбергер 13 4 2 7 26 - 28 14
10. Аустрия Лустенау 14 3 5 6 19 - 27 14
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 14 3 1 10 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
3. ЛАСК 7 3 2 2 13 - 13 11
4. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
8. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
12. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
9. Альтах 6 2 1 3 8 - 14 7
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 11
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Рид Leo Mikic 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 4
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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