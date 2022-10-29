Первый тайм

4' Хозяева левым флангом провели атаку, откуда прострельная передача прошла в штрафную площадку на Миранчука, который вторым касанием пробивал по воротам, но попал в защитника.

3' Стартовое волнение на поле присутствует. Обе команды побаиваются друг друга, поэтому никто не будет бросаться в атаку с первых минут.

2' Немного болельщиков собралось на трибунах "РЖД Арены". Многие болельщики "Локомотива" перестали ходить на стадион из-за удручающих результатов команды.