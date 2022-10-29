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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 3'
ЦСКА Москва
0'
Прогнозы 170
Локомотив Москва 12.4% (21)
X 12.4% (21)
ЦСКА Москва 75.3% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
ЦСКА Москва
4.40
4.24
1.99
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алвим
Маринато
Гилерме
24
Ненахов
Максим
6
Баринов
Дмитрий
5
Марадишвили
Константин
4
Магкеев
Станислав
93
Карпукас
Артём
16
Едвай
Тин
10
Изидор
Вильсон
71
Тикнизян
Наир
25
Камано
Франсуа
11
Миранчук
Антон
35
Акинфеев
Игорь
90
Лукин
Матвей
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
Локомотив Москва
4-2-3-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

35 матчей

34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
7 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.39

Среднее время на гол

66
64

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.23
1.2

Тотал матчей

0.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

73
75

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игнатьев Иван 4 0.29
Миранчук Антон 4 (4) 0.29
Камано Франсуа 2 0.14
Керк Джирано 2 0.14
Марадишвили Константин 2 0.14
Изидор Вильсон 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Карпукас Артём 1 0.07
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (2) 0.71
Медина Хесус 5 (2) 0.36
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.36
Кучаев Константин 2 0.14
Обляков Иван 1 0.07
Дивеев Игорь 1 0.07
Набабкин Кирилл 1 0.07
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.07
Да Силва Роша Виллиан 1 0.07
Мухин Максим 0 0
Гайич Милан III 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Миранчук Антон 3 0
Едвай Тин 3 0
Тикнизян Наир 3 0
Магкеев Станислав 3 0
Ненахов Максим 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 4 0
Барбоза Мойзес Роберто 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
23%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
43%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
3
15%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
25%
5
25%
76-90

Пропущено

15
7
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
9
60%
0
0%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
18%
4
15%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
3
18%
6
22%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
35%
6
22%
76-90

Пропущено

29
16
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
17%
5
31%
31-45
1
3%
5
31%
46-60
8
28%
1
6%
61-75
11
38%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0
Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1
Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
3. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 15 7 6 2 28 - 15 27
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
14. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
5. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
6. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
7. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Локомотив Москва 0:0 Заявка 8 1 4 3 13 - 14 7
13. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва 0:0 Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Хозяева левым флангом провели атаку, откуда прострельная передача прошла в штрафную площадку на Миранчука, который вторым касанием пробивал по воротам, но попал в защитника.
  • 3'
    Стартовое волнение на поле присутствует. Обе команды побаиваются друг друга, поэтому никто не будет бросаться в атаку с первых минут.
  • 2'
    Немного болельщиков собралось на трибунах "РЖД Арены". Многие болельщики "Локомотива" перестали ходить на стадион из-за удручающих результатов команды.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Локомотив Москва
12.4% (21)
Ничья
12.4% (21)
ЦСКА Москва
75.3% (128)
Тотал 2.5
Больше
77.6% (97)
Меньше
22.4% (28)
Обе команды забьют
Да
85.6% (107)
Нет
14.4% (18)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
40% (68)
1:3 ЦСКА Москва
6.5% (11)
1:1 Ничья
6.5% (11)
2:2 Ничья
4.7% (8)
0:1 ЦСКА Москва
4.7% (8)
0:2 ЦСКА Москва
4.7% (8)
2:3 ЦСКА Москва
2.4% (4)
2:1 Локомотив Москва
2.4% (4)
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