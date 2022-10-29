Тур: 15. Стадион: РЖД Арена.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
16
Едвай
Тин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Едвай ТинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
12 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фёдоров Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
-
41 Ушаков ЕгорЗащитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Локомотив Москва
ЦСКА Москва
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
35 матчей
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
7 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.39
Среднее время на гол
66
64
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
1.23
1.2
Тотал матчей
0.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
73
75
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игнатьев Иван
|4
|0.29
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.29
|Камано Франсуа
|2
|0.14
|Керк Джирано
|2
|0.14
|Марадишвили Константин
|2
|0.14
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|Карпукас Артём
|1
|0.07
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (2)
|0.71
|Медина Хесус
|5 (2)
|0.36
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.36
|Кучаев Константин
|2
|0.14
|Обляков Иван
|1
|0.07
|Дивеев Игорь
|1
|0.07
|Набабкин Кирилл
|1
|0.07
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.07
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0.07
|Мухин Максим
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Миранчук Антон
|3
|0
|Едвай Тин
|3
|0
|Тикнизян Наир
|3
|0
|Магкеев Станислав
|3
|0
|Ненахов Максим
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зделар Саша
|4
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
23%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
43%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Забито
4
20
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
3
15%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
25%
5
25%
76-90
Пропущено
15
7
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
9
60%
0
0%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
18%
4
15%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
3
18%
6
22%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
35%
6
22%
76-90
Пропущено
29
16
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
17%
5
31%
31-45
1
3%
5
31%
46-60
8
28%
1
6%
61-75
11
38%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0
Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1
Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 15
|27
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|14.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|5.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 14
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Локомотив Москва
12.4% (21)
Ничья
12.4% (21)
ЦСКА Москва
75.3% (128)
Тотал 2.5
Больше
77.6% (97)
Меньше
22.4% (28)
Обе команды забьют
Да
85.6% (107)
Нет
14.4% (18)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
40% (68)
1:3 ЦСКА Москва
6.5% (11)
1:1 Ничья
6.5% (11)
2:2 Ничья
4.7% (8)
0:1 ЦСКА Москва
4.7% (8)
0:2 ЦСКА Москва
4.7% (8)
2:3 ЦСКА Москва
2.4% (4)
2:1 Локомотив Москва
2.4% (4)
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