Тур: 28. Стадион: Intility Arena. Зрители: 5989 Главный судья: Хаген Том Харальд
3:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолТибблинг Симон
0:2
17' ГолМайгор Миккел
1:2
19' ГолХеденстад Вегар
25' Желтая карточкаКристенсен Тобиас
2:2
45' ГолЛаюни Амор
47' Желтая карточкаСалетрос Антон
56' Желтая карточкаМолинс Гильермо
3:2
66' ГолХеденстад Вегар
3:3
68' ГолМолинс Гильермо
90'+5
Ход матча
4'
0:1
17'
0:2
19'
1:2
45'
2:2
47'
56'
66'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
27
Jacob
Eng
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
27 Jacob EngНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Волеренга
Сарпсборг-08
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.77
Среднее время на гол
45
117
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.36
Среднее время на гол
53
66
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.04
Тотал матчей
0.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
49
86
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|8 (1)
|0.29
|Сахрауи Осам
|6
|0.21
|Jacob Eng
|4
|0.14
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.14
|Удаль Хенрик
|4
|0.14
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.14
|Борвен Торгейр
|3
|0.11
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.07
|Хеденстад Вегар
|2
|0.07
|Жута Леонард
|2
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.07
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|Несберг Иван
|1
|0.04
|Толлос Йонатан
|1
|0.04
|Ятта Сиди
|1
|0.04
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|14 (1)
|0.5
|Майгор Миккел
|8
|0.29
|Молинс Гильермо
|6
|0.21
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.18
|Солтведт Йоахим
|3
|0.11
|Сколевик Стеффен
|3
|0.11
|Линнсет Йонатан
|2
|0.07
|Упсет Кристиан
|2
|0.07
|Тибблинг Симон
|2
|0.07
|Торп Виктор
|2
|0.07
|Энгвалль Густав
|1
|0.04
|Эдегор Магнар
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Шёнг Магнус
|1
|1
|Лаюни Амор
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Юклеред Симен
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Молинс Гильермо
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
26
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
7%
4
15%
1-15
6
21%
7
27%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
3
15%
9
31%
31-45
5
25%
1
3%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
3
15%
5
17%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
11%
5
20%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
5
28%
4
16%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
28%
6
24%
76-90
Пропущено
29
22
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
2
9%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
24%
6
27%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
11
38%
4
18%
61-75
4
14%
6
27%
76-90
Забито
47
51
23 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
4
9%
9
18%
1-15
7
15%
11
22%
16-30
12
26%
9
18%
31-45
6
13%
6
12%
46-60
7
15%
6
12%
61-75
11
23%
10
20%
76-90
Пропущено
49
51
21 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
5
10%
4
8%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
10
20%
15
29%
29%
31-45
7
14%
2
4%
46-60
14
29%
10
20%
61-75
7
14%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|22
|3
|2
|63 - 22
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|27
|14
|8
|5
|60 - 37
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|11.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7