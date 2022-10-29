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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 5989 Главный судья: Хаген Том Харальд
Волеренга
3:3
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
4' Гол
Тибблинг Симон
0:2
17' Гол
Майгор Миккел
1:2
19' Гол
Хеденстад Вегар
25' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
2:2
45' Гол
Лаюни Амор
47' Желтая карточка
Салетрос Антон
56' Желтая карточка
Молинс Гильермо
3:2
66' Гол
Хеденстад Вегар
3:3
68' Гол
Молинс Гильермо
90'+5
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
27
Jacob
Eng
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Волеренга
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Волеренга
Сарпсборг-08

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:1
Т
2:1
Т
4:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:1
ТМК
4:0
Т
0:0
Т
3:0
К
0:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
5:3
Т
3:3

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.77

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.36

Среднее время на гол

53
66

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.04

Тотал матчей

0.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
86

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 8 (1) 0.29
Сахрауи Осам 6 0.21
Jacob Eng 4 0.14
Кьяртанссон Видар 4 0.14
Удаль Хенрик 4 0.14
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.14
Борвен Торгейр 3 0.11
Кристенсен Тобиас 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Жута Леонард 2 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Страндберг Стефан 1 0.04
Несберг Иван 1 0.04
Толлос Йонатан 1 0.04
Ятта Сиди 1 0.04
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Кьетил Хауг 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.5
Майгор Миккел 8 0.29
Молинс Гильермо 6 0.21
Салетрос Антон 5 (3) 0.18
Солтведт Йоахим 3 0.11
Сколевик Стеффен 3 0.11
Линнсет Йонатан 2 0.07
Упсет Кристиан 2 0.07
Тибблинг Симон 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.04
Эдегор Магнар 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Кристенсен Тобиас 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Лаюни Амор 2 0
Странд Петтер 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Жута Леонард 1 0
Юклеред Симен 1 0
Ятта Сиди 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 3 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Молинс Гильермо 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
26
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
7%
4
15%
1-15
6
21%
7
27%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
3
15%
9
31%
31-45
5
25%
1
3%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
3
15%
5
17%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
11%
5
20%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
5
28%
4
16%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Пропущено

29
22
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
2
9%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
24%
6
27%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
11
38%
4
18%
61-75
4
14%
6
27%
76-90

Забито

47
51
23 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
4
9%
9
18%
1-15
7
15%
11
22%
16-30
12
26%
9
18%
31-45
6
13%
6
12%
46-60
7
15%
6
12%
61-75
11
23%
10
20%
76-90

Пропущено

49
51
21 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
5
10%
4
8%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
10
20%
15
29%
29%
31-45
7
14%
2
4%
46-60
14
29%
10
20%
61-75
7
14%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 22 3 2 63 - 22 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 27 14 8 5 60 - 37 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
11. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
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