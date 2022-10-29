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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 4742 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
25' Гол
Реесе Сёрен
32' Желтая карточка
Стенгель Херман
35' Желтая карточка
Хове Йохан
1:1
45' Гол
Грогард Томас
1:2
49' Гол
Нжи Билал
60' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
64' Желтая карточка
Педерсен Торе
77' Желтая карточка
Christos Zafeiris
77' Желтая карточка
Реесе Сёрен
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Реесе Сёрен
(Эскесен Юлиус)
32'
Стенгель Херман
 
35'
Хове Йохан
 
45'
Грогард Томас
(Стенгель Херман)
1:1
49'
1:2
Нжи Билал
(Педерсен Торе)
60'
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
60'
Гулликсен Тобиас
Энерсен Оле
 
64'
 
Педерсен Торе
72'
 
Санде Мадс
Эскесен Юлиус
77'
 
Christos Zafeiris
77'
 
Реесе Сёрен
84'
 
Самуэльсен Мартин
Содерлунд Александер
84'
 
Вальстад Николас
Нжи Билал
89'
 
Лейте Бруно
Christos Zafeiris

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 14 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
84
Энерсен
Оле
7
Стеневик
Халлдор
19
Браут-Брюнес
Джонатан
9
Фрайдей
Фред
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
21
Эскесен
Юлиус
10
Christos
Zafeiris
6
Кристенсен
Магнус
16
Содерлунд
Александер
99
Нжи
Билал
Стрёмсгодсет
4-3-3
Хёугесунн
5-3-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

27 матчей

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Т
0:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:3
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:1
К
0:1
Т
1:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
4:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
4:0
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:3
Т
5:1
Т
3:1
Т
2:1
КН
3:0
Т
2:2

Голы

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2.46
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.92

Среднее время на гол

46
97

Всего голов

59
33

Голов в среднем за матч

2.19
1.22

Тотал матчей

0.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

41
73

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 11 0.39
Фрайдей Фред 5 0.18
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.18
Ипалибо Джек 4 0.14
Стенгель Херман 3 (1) 0.11
Валсвик Густав 3 0.11
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.07
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Грогард Томас 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Токстад Кристоффер 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Боаэн Эрнест 1 0.04
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.32
Санде Мадс 6 0.21
Нжи Билал 6 0.21
Содерлунд Александер 4 (1) 0.14
Christos Zafeiris 3 0.11
Реесе Сёрен 3 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.07
Эскесен Юлиус 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 7 0
Стеневик Халлдор 7 0
Стенгель Херман 3 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Фрайдей Фред 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Хове Йохан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Энерсен Оле 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 5 0
Эскесен Юлиус 5 0
Christos Zafeiris 5 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Педерсен Торе 3 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Кристенсен Магнус 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
7%
3
18%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
8
28%
2
12%
31-45
6
21%
5
29%
29%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
2
12%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
7
33%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 17
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
4
36%
5
22%
76-90

Пропущено

25
21
17 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
5
20%
3
14%
1-15
7
28%
8
38%
16-30
5
20%
5
24%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
4
16%
4
19%
76-90

Забито

40
40
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
2
5%
6
15%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
12
30%
7
18%
31-45
6
15%
11
28%
46-60
5
13%
3
8%
61-75
10
25%
7
18%
76-90

Пропущено

47
42
25 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
7
15%
6
14%
1-15
10
21%
11
26%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
9
19%
1
2%
61-75
8
17%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 22 3 2 63 - 22 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 27 14 8 5 60 - 37 50
5. Волеренга 28 13 4 11 50 - 46 43
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 28 11 4 13 52 - 50 37
9. Хёугесунн 28 10 6 12 39 - 43 36
10. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
11. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
12. Стрёмсгодсет 28 9 6 13 41 - 46 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
8. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
9. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
11. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Грогард Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Хове Йохан получил желтую карточку от судьи
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