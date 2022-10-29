Тур: 28. Стадион: Мариенлист. Зрители: 4742 Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолРеесе Сёрен
32' Желтая карточкаСтенгель Херман
35' Желтая карточкаХове Йохан
1:1
45' ГолГрогард Томас
1:2
49' ГолНжи Билал
60' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
64' Желтая карточкаПедерсен Торе
77' Желтая карточкаChristos Zafeiris
77' Желтая карточкаРеесе Сёрен
90'+4
Ход матча
25'
0:1
32'
35'
45'
1:1
49'
1:2
64'
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 7
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
84
Энерсен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
27 матчей
51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
2.46
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.93
0.92
Среднее время на гол
46
97
Всего голов
59
33
Голов в среднем за матч
2.19
1.22
Тотал матчей
0.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
41
73
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|11
|0.39
|Фрайдей Фред
|5
|0.18
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.18
|Ипалибо Джек
|4
|0.14
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.11
|Валсвик Густав
|3
|0.11
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.07
|Грогард Томас
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Боаэн Эрнест
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.32
|Санде Мадс
|6
|0.21
|Нжи Билал
|6
|0.21
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.14
|Christos Zafeiris
|3
|0.11
|Реесе Сёрен
|3
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|0
|Стеневик Халлдор
|7
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Энерсен Оле
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|5
|0
|Санде Мадс
|5
|0
|Реесе Сёрен
|5
|0
|Эскесен Юлиус
|5
|0
|Christos Zafeiris
|5
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Педерсен Торе
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
7%
3
18%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
8
28%
2
12%
31-45
6
21%
5
29%
29%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
2
12%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
7
33%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 17
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
4
36%
5
22%
76-90
Пропущено
25
21
17 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
5
20%
3
14%
1-15
7
28%
8
38%
16-30
5
20%
5
24%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
4
16%
4
19%
76-90
Забито
40
40
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
2
5%
6
15%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
12
30%
7
18%
31-45
6
15%
11
28%
46-60
5
13%
3
8%
61-75
10
25%
7
18%
76-90
Пропущено
47
42
25 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
7
15%
6
14%
1-15
10
21%
11
26%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
9
19%
1
2%
61-75
8
17%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|22
|3
|2
|63 - 22
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|27
|14
|8
|5
|60 - 37
|50
|5.
|Волеренга
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|28
|11
|4
|13
|52 - 50
|37
|9.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|39 - 43
|36
|10.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|11.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|28
|9
|6
|13
|41 - 46
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|8.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|9.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|11.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7