Первый тайм

6' Снова не лучшим образом действовал Костич на своём краю поля, но в его пользу сработал защитник хозяев, выбивший мяч в аут.

5' Алекс Сандро закинул длинный пас по левому флангу на Костича, который не смог удержать мяч в пределах поля. От ворот введёт мяч "Лечче".

4' Соуле сохранил мяч в борьбе в центре поля, затем его подхватил Рабио и забросил к левой штанге, а скидку оттуда забрал Фальконе.

3' Соуле качнул оппонента на правом фланге и отправил в штрафную соперника безадресную подачу.

2' Джоан Гонсалес подтолкнул Федерико Гатти на чужой половине поля - мелкое нарушение правил со стороны хозяев.

1' У "Лечче" яркая жёлто-красная форма с чёрными трусами, а "Ювентус" в белом одеянии с чёрными полосами.