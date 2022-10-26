Тур: 12. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Чиффи Даниэле
История личных встреч
Лечче
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|4 (1)
|0.36
|Сисей Ассан
|3
|0.27
|Гонсалес Джоан
|1
|0.09
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.09
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.55
|Милик Аркадиуш
|3
|0.27
|Рабио Адриен
|2
|0.18
|Костич Филип
|1
|0.09
|Ди Мария Анхель
|1
|0.09
|Маккенни Уэстон
|1
|0.09
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.09
|Кин Мойзе
|1
|0.09
|Бремер Глейсон
|1
|0.09
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|4
|1
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Юмтити Самуэль
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
60%
1
7%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
60%
1
6%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Пропущено
13
7
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1
Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0
Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0
Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 9
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 14
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче - Ювентус
Исход игры
Лечче
2.6% (1)
Ничья
5.3% (2)
Ювентус
92.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
52.63% (20)
Нет
47.37% (18)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
34.2% (13)
0:2 Ювентус
28.9% (11)
0:3 Ювентус
7.9% (3)
1:3 Ювентус
7.9% (3)
0:1 Ювентус
7.9% (3)
1:1 Ничья
5.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!