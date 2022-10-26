  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Лечче
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Лечче
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.36
Сисей Ассан 3 0.27
Гонсалес Джоан 1 0.09
Коломбо Лоренцо 1 0.09
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.55
Милик Аркадиуш 3 0.27
Рабио Адриен 2 0.18
Костич Филип 1 0.09
Ди Мария Анхель 1 0.09
Маккенни Уэстон 1 0.09
Бонуччи Леонардо 1 0.09
Кин Мойзе 1 0.09
Бремер Глейсон 1 0.09
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 4 1
Гонсалес Джоан 3 0
Галло Антонино 1 1
Юмтити Самуэль 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
60%
1
7%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
60%
1
6%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

13
7
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1
Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0
Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0
Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 9 2 0 26 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Сассуоло Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Лечче 2.6% (1)
    X 5.1% (2)
    Ювентус 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Ювентус
    5.42
    3.80
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче - Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Лечче - Ювентус

    Исход игры
    Лечче
    2.6% (1)
    Ничья
    5.3% (2)
    Ювентус
    92.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    34.2% (13)
    0:2 Ювентус
    28.9% (11)
    0:3 Ювентус
    7.9% (3)
    1:3 Ювентус
    7.9% (3)
    0:1 Ювентус
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лечче
    Ювентус
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     