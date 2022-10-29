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Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Вестерло
2:3
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
24' Гол
Бруно Джанни
0:2
45' Пенальти
Бруно Джанни
46' Желтая карточка
Болат Синан
1:2
54' Гол
Кюйпер Максим
57' Желтая карточка
Диркс Тюр
58' Желтая карточка
Бока Эрик
62' Желтая карточка
Фостер Лайл
67' Желтая карточка
Койта Абубакари
81' Желтая карточка
Хасиока Даики
2:2
83' Пенальти
Кюйпер Максим
2:3
83' Гол
Хаяси Даити
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
24
Тагир
Равиль
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
33
Нойштедтер
Роман
8
Мадсен
Николас
55
Диркс
Тюр
5
Шадли
Насер
35
Акбунар
Халиль
9
Фостер
Лайл
21
Шмидт
Даниэль
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
7
Койта
Абубакари
44
Брюлс
Кристиан
27
Бойя
Франк
8
Хаяси
Даити
30
Окадзаки
Синджи
91
Бруно
Джанни
Вестерло
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Сент-Трейден

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:5
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:1
ТМК
3:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ТМК
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
0:3
БВЛ
3:2
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
4:1
КБ
5:5
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

2
1.53

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.2
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Тотал матчей

0.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.33
Nene Dorgeles 4 0.27
Ветокеле Игор 4 0.27
Кюйпер Максим 3 (1) 0.2
Диркс Тюр 3 (2) 0.2
Мадсен Николас 1 0.07
Шадли Насер 1 0.07
Рейнолдс Брайан 1 0.07
Акбунар Халиль 1 0.07
Даци Эрдон 1 0.07
Kyan Vaesen 1 0.07
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 6 (2) 0.4
Хаяси Даити 3 0.2
Кагава Синдзи 2 (1) 0.13
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.07
Окадзаки Синджи 1 0.07
Ляйстнер Тони 1 0.07
Бойя Франк 1 0.07
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Болат Синан 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Nene Dorgeles 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Диркс Тюр 1 0
Минейро Лукас 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Тагир Равиль 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 3 1
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Хасиока Даики 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Койта Абубакари 2 0
Бойя Франк 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Бока Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
8
40%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
35%
2
25%
76-90

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
5
20%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
4
25%
76-90

Пропущено

31
16
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
9
29%
29%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
10
32%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
11. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 22 - 19 16
14. Остенде 14 4 2 8 15 - 26 14
15. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Весь список
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      46'
      Болат Синан получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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