Тур: 15. Стадион: Хет Куипие.
2:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолБруно Джанни
0:2
45' ПенальтиБруно Джанни
46' Желтая карточкаБолат Синан
1:2
54' ГолКюйпер Максим
57' Желтая карточкаДиркс Тюр
58' Желтая карточкаБока Эрик
62' Желтая карточкаФостер Лайл
67' Желтая карточкаКойта Абубакари
81' Желтая карточкаХасиока Даики
2:2
83' ПенальтиКюйпер Максим
2:3
83' ГолХаяси Даити
90'+7
Ход матча
24'
0:1
45'
0:2
46'
54'
1:2
57'
58'
62'
67'
81'
83'
2:2
83'
2:3
24
Тагир
Равиль
55
Диркс
Тюр
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Вестерло
Сент-Трейден
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
2
1.53
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.2
1.47
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Тотал матчей
0.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.33
|Nene Dorgeles
|4
|0.27
|Ветокеле Игор
|4
|0.27
|Кюйпер Максим
|3 (1)
|0.2
|Диркс Тюр
|3 (2)
|0.2
|Мадсен Николас
|1
|0.07
|Шадли Насер
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.07
|Акбунар Халиль
|1
|0.07
|Даци Эрдон
|1
|0.07
|Kyan Vaesen
|1
|0.07
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|6 (2)
|0.4
|Хаяси Даити
|3
|0.2
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.13
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.07
|Окадзаки Синджи
|1
|0.07
|Ляйстнер Тони
|1
|0.07
|Бойя Франк
|1
|0.07
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Nene Dorgeles
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Диркс Тюр
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
8
40%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
35%
2
25%
76-90
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
5
20%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
4
25%
76-90
Пропущено
31
16
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
9
29%
29%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
10
32%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|11.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|22 - 19
|16
|14.
|Остенде
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|15.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
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- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4