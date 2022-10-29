  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Кортрейк
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
9' Гол
Попович Борис
30' Желтая карточка
Christiaan Ravych
36' Желтая карточка
Дессолей Дорьян
44' Желтая карточка
Сич Алексей
60' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
60' Желтая карточка
Маецки Радослав
1:1
79' Гол
Billel Messaoudi
81' Желтая карточка
Лончар Стьепан
90'+5
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
6
Сич
Алексей
30
Д'Эне
Кристоф
7
Мбайо
Дилан
26
Вандандриш
Кевин
12
Кейта
Хабиб
22
Ламкель
Зе
Дидье
20
Авенатти
Фелипе
1
Маецки
Радослав
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
5
Попович
Борис
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
9
Денкей
Кевин
Кортрейк
5-4-1
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Кортрейк
Серкль Брюгге

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМК
0:1
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.75
1.71

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.93
0.83

Среднее время на гол

96
108

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

0.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.27
Авенатти Фелипе 2 0.13
Гейе Папе Хабиб 2 0.13
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.07
Мбайо Дилан 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Billel Messaoudi 1 0.07
Кейта Хабиб 1 0.07
Д'Эне Кристоф 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.33
Уэда Аясе 5 0.33
Хотич Дино 3 (1) 0.2
Гбоо Янн 2 0.13
Попович Борис 2 0.13
Деман Оливье 1 0.07
Сомерс Тибо 1 0.07
Emilio Kehrer 1 0.07
Торрес Луи 1 0.07
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Гейе Папе Хабиб 2 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Дессолей Дорьян 3 0
Авенатти Фелипе 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Сильва Жоао 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Лончар Стьепан 1 0
Илич Марко 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Сич Алексей 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 3 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Ванхутт Шарль 2 0
Деман Оливье 2 0
Декостере Роббе 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Хотич Дино 1 0
Лопес Леонардо 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Забито

13
22
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
19%
6
27%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
7
27%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
11. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 22 - 19 16
14. Остенде 14 4 2 8 15 - 26 14
15. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Oleksii Sych получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Дессолей Дорьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Christiaan Ravych получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Boris Popovic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     