Тур: 15. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПопович Борис
30' Желтая карточкаChristiaan Ravych
36' Желтая карточкаДессолей Дорьян
44' Желтая карточкаСич Алексей
60' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
60' Желтая карточкаМаецки Радослав
1:1
79' ГолBillel Messaoudi
81' Желтая карточкаЛончар Стьепан
90'+5
Ход матча
9'
0:1
36'
44'
60'
60'
79'
1:1
81'
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Кортрейк
Серкль Брюгге
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.75
1.71
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.93
0.83
Среднее время на гол
96
108
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
0.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.27
|Авенатти Фелипе
|2
|0.13
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.07
|Мбайо Дилан
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Billel Messaoudi
|1
|0.07
|Кейта Хабиб
|1
|0.07
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.33
|Уэда Аясе
|5
|0.33
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.2
|Гбоо Янн
|2
|0.13
|Попович Борис
|2
|0.13
|Деман Оливье
|1
|0.07
|Сомерс Тибо
|1
|0.07
|Emilio Kehrer
|1
|0.07
|Торрес Луи
|1
|0.07
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Гейе Папе Хабиб
|2
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Дессолей Дорьян
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Лончар Стьепан
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Сич Алексей
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|3
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Лопес Леонардо
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
19%
6
27%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
7
27%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|11.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|22 - 19
|16
|14.
|Остенде
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|15.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4