  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Волос
1:5
Конец матча
Панатинаикос
0'
19' Желтая карточка
Баррьентос Жан
32' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
0:1
39' Гол
Паласиос Себастьян
41' Желтая карточка
Ожегович Огнен
0:2
44' Гол
Паласиос Себастьян
57' Желтая карточка
Фернандес Пауло
0:3
66' Гол в свои ворота
Эшковал Жоау
66' Желтая карточка
0:4
67' Гол
Гнезда-Черин Адам
0:5
76' Гол
Шпорар Андраж
1:5
83' Пенальти
Кноккар Антони
90'+6
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
Волос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Панатинаикос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
С
3:1
К
0:0
К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

0.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.5
Цоканис Тасос 3 0.3
Фернандес Пауло 2 0.2
Ожегович Огнен 2 0.2
Луна Антонио 1 0.1
Ван Веерт Том 1 0.1
Куциас Георгиос 1 0.1
Баррьентос Жан 1 (1) 0.1
Кноккар Антони 1 (1) 0.1
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.8
Паласиос Себастьян 4 0.4
Шпорар Андраж 4 (1) 0.4
Вербич Беньямин 1 0.1
Санчес Факундо 1 0.1
Гнезда-Черин Адам 1 0.1
Бернард Дуарте 0 0
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Эшковал Жоау 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Сьелис Христос 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Фернандес Пауло 2 0
Алхо Николай 0 1
Ожегович Огнен 1 0
Делетич Милош 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Хуанкар 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Гнезда-Черин Адам 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
3
17%
7
37%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1
Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 10 6 2 2 17 - 13 20
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 9 1 5 3 3 - 8 8
11. ОФИ 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
14. Левадиакос 9 0 3 6 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
3. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
12. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Левадиакос 3 0 2 1 2 - 4 2
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Ламия 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
10. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
11. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 8
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Волос 1:5 Панатинаикос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     