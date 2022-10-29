Тур: 10. Стадион: Пантессалико.
1:5
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаБаррьентос Жан
32' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
0:1
39' ГолПаласиос Себастьян
41' Желтая карточкаОжегович Огнен
0:2
44' ГолПаласиос Себастьян
57' Желтая карточкаФернандес Пауло
0:3
66' Гол в свои воротаЭшковал Жоау
0:4
67' ГолГнезда-Черин Адам
0:5
76' ГолШпорар Андраж
1:5
83' ПенальтиКноккар Антони
90'+6
Ход матча
19'
39'
41'
44'
57'
66'
0:3
66'
67'
76'
0:5
83'
1:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Волос
Панатинаикос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
0.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.5
|Цоканис Тасос
|3
|0.3
|Фернандес Пауло
|2
|0.2
|Ожегович Огнен
|2
|0.2
|Луна Антонио
|1
|0.1
|Ван Веерт Том
|1
|0.1
|Куциас Георгиос
|1
|0.1
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.1
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.1
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.8
|Паласиос Себастьян
|4
|0.4
|Шпорар Андраж
|4 (1)
|0.4
|Вербич Беньямин
|1
|0.1
|Санчес Факундо
|1
|0.1
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.1
|Бернард Дуарте
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Фернандес Пауло
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Хуанкар
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
3
17%
7
37%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1
Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|3.
|Волос
|10
|6
|2
|2
|17 - 13
|20
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|9
|1
|5
|3
|3 - 8
|8
|11.
|ОФИ
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Левадиакос
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|ОФИ
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Ламия
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|11.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|8
|Волос
|Делетич Милош
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4