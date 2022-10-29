Тур: 11. Стадион: Эштадиу да Луш.
0'
1:0
2' ГолНерес Давид
2:0
10' ГолГримальдо Алехандро
31' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
31' Желтая карточкаОтаменди Николас
3:0
37' ГолРамуш Гонсалу
41' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
44' Желтая карточкаАбасс Исса
Ход матча
2'
1:0
10'
31'
31'
37'
3:0
44'
46'
63'
13
Зидан
Энцо
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
77
Коррея
Жоау
44
Кейруш
Жоау
17
Абасс
Исса
28
Jony
Arriba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жуниньо VIПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Euller II
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Бенфика
Шавиш
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.67
Среднее время на гол
27
54
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|7
|0.64
|Силва Рафа
|5
|0.45
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.36
|Нерес Давид
|4
|0.36
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.09
|Зидан Энцо
|1
|0.09
|Муса Петар
|1
|0.09
|Родригес Фелипе II
|1
|0.09
|Дракслер Юлиан
|1
|0.09
|Жилберто Жуниор
|1
|0.09
|Бах Александр
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|4
|0.36
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.18
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.09
|Батчи Жоау
|1
|0.09
|Jony Arriba
|1
|0.09
|Витория Стивен
|1
|0.09
|Жуниньо VI
|1
|0.09
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|1
|Силва Рафа
|4
|0
|Мариу Жоау
|2
|1
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Флорентину
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Монте Нелсон
|4
|0
|Витория Стивен
|2
|1
|Тейшейра Жоау II
|2
|1
|Витор Пауло
|2
|0
|Абасс Исса
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Понк Карлуш
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ланга Бруну
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
12%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
2
12%
3
60%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
5
22%
4
36%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1
Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0
Шавиш
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1
Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1 Брага-2 - Шавиш 1:2 Шавиш - Академику Визеу 1:1 Риу Аве - Шавиш 3:0 Шавиш - Эштрела 2:2 Фаренсе - Шавиш 1:2 Шавиш - Академика 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|11
|10
|1
|0
|27 - 5
|31
|2.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Каса Пиа
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Боавишта
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Эшторил
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Портимоненсе
|10
|5
|0
|5
|8 - 10
|15
|10.
|Шавиш
|0:3
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|11.
|Арока
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|12.
|Риу Аве
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|Визела
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|14.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|9.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|11.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Шавиш
|0:3
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|0:3
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Портимоненсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Спортинг Л
|Поте
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 4
Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Шавиш
Исход игры
Бенфика
99.2% (124)
Ничья
0.8% (1)
Шавиш
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.82% (62)
Меньше
49.18% (60)
Обе команды забьют
Да
24.59% (30)
Нет
75.41% (92)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.4% (58)
3:0 Бенфика
20% (25)
3:1 Бенфика
13.6% (17)
2:1 Бенфика
8% (10)
4:0 Бенфика
4.8% (6)
1:0 Бенфика
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!