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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 54990
Бенфика
5:0
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
2' Гол
Нерес Давид
2:0
10' Гол
Гримальдо Алехандро
31' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
31' Желтая карточка
Отаменди Николас
3:0
37' Гол
Рамуш Гонсалу
41' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
44' Желтая карточка
Абасс Исса
4:0
81' Гол
Муса Петар
5:0
90' Гол
Силва Рафа
90'+4
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
8
Эурснес
Фредрик
13
Зидан
Энцо
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
1
Витор
Пауло
77
Коррея
Жоау
19
Витория
Стивен
3
Монте
Нелсон
44
Кейруш
Жоау
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
21
Гимарайнш
Рикарду
10
Тейшейра
Жоау
II
17
Абасс
Исса
23
Эрнандес
Эктор
II
28
Jony
Arriba
Бенфика
4-2-3-1
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Шавиш

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 7 0.64
Силва Рафа 6 0.55
Мариу Жоау 4 (3) 0.36
Нерес Давид 4 0.36
Муса Петар 2 0.18
Гримальдо Алехандро 1 0.09
Зидан Энцо 1 0.09
Родригес Фелипе II 1 0.09
Дракслер Юлиан 1 0.09
Жилберто Жуниор 1 0.09
Бах Александр 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Ристич Михайло 0 0
Флорентину 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 4 0.36
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.18
Тейшейра Жоау II 1 0.09
Батчи Жоау 1 0.09
Jony Arriba 1 0.09
Витория Стивен 1 0.09
Жуниньо VI 1 0.09
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 1
Силва Рафа 4 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Флорентину 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 5 0
Монте Нелсон 4 0
Витория Стивен 2 1
Тейшейра Жоау II 2 1
Витор Пауло 2 0
Абасс Исса 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Понк Карлуш 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Сингх Лютер 1 0
Euller II 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ланга Бруну 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
5
11 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
4
18%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
2
9%
1
20%
46-60
2
9%
3
60%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

28
11
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
14%
2
18%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
2
18%
31-45
3
11%
3
27%
46-60
5
18%
4
36%
61-75
8
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
17%
3
20%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1
Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0
Шавиш
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1
Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1 Брага-2 - Шавиш 1:2 Шавиш - Академику Визеу 1:1 Риу Аве - Шавиш 3:0 Шавиш - Эштрела 2:2 Фаренсе - Шавиш 1:2 Шавиш - Академика 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 0:1 11 6 1 4 21 - 14 19
5. Каса Пиа 10 5 2 3 10 - 8 17
6. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Боавишта 10 5 1 4 11 - 16 16
8. Арока 1:0 11 4 4 3 13 - 18 16
9. Эшторил 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Портимоненсе 10 5 0 5 8 - 10 15
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Риу Аве 10 3 3 4 14 - 17 12
13. Визела 10 3 2 5 7 - 10 11
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 10 2 3 5 9 - 15 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 0:1 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Арока 1:0 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Спортинг Л 0:1 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 1:0 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 4
Весь список
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    Прогнозы 125
    Бенфика 99.2% (124)
    X 0.8% (1)
    Шавиш 0% (0)
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    Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Шавиш

    Исход игры
    Бенфика
    99.2% (124)
    Ничья
    0.8% (1)
    Шавиш
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.82% (62)
    Меньше
    49.18% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    24.59% (30)
    Нет
    75.41% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    46.4% (58)
    3:0 Бенфика
    20% (25)
    3:1 Бенфика
    13.6% (17)
    2:1 Бенфика
    8% (10)
    4:0 Бенфика
    4.8% (6)
    1:0 Бенфика
    1.6% (2)
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