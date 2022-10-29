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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Санкт-Паули
1:1
Конец матча
Дармштадт
0'
34' Желтая карточка
Мелем Марвин
49' Желтая карточка
Фазлии Бетим
0:1
60' Гол
Ронштадт Франк
65' Желтая карточка
Салиакас Манолис
67' Желтая карточка
Аремю Афииз
1:1
69' Гол
Дашнер Лукас
90'+4
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
5
Фазлии
Бетим
2
Салиакас
Манолис
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
14
Аменийдо
Этьенн
13
Дашнер
Лукас
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
4
Циммерман
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
17
Ронштадт
Франк
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
Санкт-Паули
3-3-2-2
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Дармштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.17

Среднее время на гол

33
77

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

1.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.21
Ирвайн Джексон 3 0.21
Эггештайн Йоханнес 3 0.21
Дашнер Лукас 2 0.14
Пакарада Леарт 1 (1) 0.07
Салиакас Манолис 1 0.07
Меткалф Коннор 1 0.07
Смит Эрик 1 0.07
Аменийдо Этьенн 1 0.07
Медич Яков 1 0.07
Отто Давид 1 0.07
Немет Давид 1 0.07
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.43
Ману Брайдон 4 0.29
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.21
Пфайффер Патрик 3 0.21
Мелем Марвин 2 0.14
Ронштадт Франк 2 0.14
Бадер Маттиас 1 0.07
Мюллер Янник 1 0.07
Сейдель Аарон 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Аремю Афииз 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 6 0
Пфайффер Патрик 4 1
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Титц Филлип 2 0
Карич Эмир 2 0
Ману Брайдон 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
15%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
14%
4
31%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
38%
2
40%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
15%
7
29%
29%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
7
35%
4
17%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
16%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
7
37%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0
Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 14 8 5 1 24 - 14 29
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 13 8 1 4 19 - 13 25
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Фортуна 14 7 2 5 24 - 16 23
6. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
7. Кайзерслаутерн 14 4 8 2 22 - 20 20
8. Хольштайн Киль 14 5 5 4 25 - 26 20
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 13 5 2 6 21 - 19 17
11. Ганза 14 5 2 7 15 - 21 17
12. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
13. Санкт-Паули 14 3 6 5 19 - 20 15
14. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
17. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
6. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
7. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
11. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
7. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
8. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганза Ингельссон Сванте 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      49'
      Фазлии Бетим получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Паули 1:1 Дармштадт онлайн

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