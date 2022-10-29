Тур: 14. Стадион: Millerntor Stadion.
1:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаМелем Марвин
49' Желтая карточкаФазлии Бетим
0:1
60' ГолРонштадт Франк
65' Желтая карточкаСалиакас Манолис
67' Желтая карточкаАремю Афииз
1:1
69' ГолДашнер Лукас
90'+4
Ход матча
34'
49'
60'
0:1
65'
67'
69'
1:1
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
25
Джигала
Адам
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кролл СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Санкт-Паули
Дармштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.17
Среднее время на гол
33
77
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
1.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3
|0.21
|Ирвайн Джексон
|3
|0.21
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.21
|Дашнер Лукас
|2
|0.14
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.07
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Меткалф Коннор
|1
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.07
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.07
|Медич Яков
|1
|0.07
|Отто Давид
|1
|0.07
|Немет Давид
|1
|0.07
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6
|0.43
|Ману Брайдон
|4
|0.29
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.21
|Пфайффер Патрик
|3
|0.21
|Мелем Марвин
|2
|0.14
|Ронштадт Франк
|2
|0.14
|Бадер Маттиас
|1
|0.07
|Мюллер Янник
|1
|0.07
|Сейдель Аарон
|1
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.07
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Карич Эмир
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Циммерман Кристоф
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
15%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
14%
4
31%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
38%
2
40%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
15%
7
29%
29%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
7
35%
4
17%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
16%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
7
37%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0
Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|13
|8
|1
|4
|19 - 13
|25
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Фортуна
|14
|7
|2
|5
|24 - 16
|23
|6.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|7.
|Кайзерслаутерн
|14
|4
|8
|2
|22 - 20
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|13
|5
|2
|6
|21 - 19
|17
|11.
|Ганза
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|13.
|Санкт-Паули
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|14.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|17.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|6.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|11.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|12.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|8.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|8 (5)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6