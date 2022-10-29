Тур: 12. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Массими Лука
Позже
24
Онана
Андре
15
Колли
Омар
28
Йепес
Жерар
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Сампдория
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.93
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.93
0.8
Среднее время на гол
96
112
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Тотал матчей
0.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|6 (1)
|0.55
|Барелла Николо
|4
|0.36
|Джеко Эдин
|3
|0.27
|Корреа Хоакин
|2
|0.18
|Брозович Марсело
|2
|0.18
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.09
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.09
|Мхитарян Генрих
|1
|0.09
|Лукаку Ромелу
|1
|0.09
|Димарко Федерико
|1
|0.09
|Дармиан Маттео
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.18
|Габбьядини Маноло
|1
|0.09
|Капуто Франческо
|1
|0.09
|Колли Омар
|1
|0.09
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.09
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|4
|0
|Лерис Мехди
|4
|0
|Джуричич Филип
|3
|0
|Колли Омар
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Станкович Деян
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
50%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
23
8
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
6
26%
2
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
5
22%
2
25%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2
Сампдория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1
Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|7.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория
Исход игры
Интер Милан
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.02% (46)
Меньше
61.98% (75)
Обе команды забьют
Да
26.45% (32)
Нет
73.55% (89)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
49.6% (67)
2:1 Интер Милан
14.1% (19)
3:0 Интер Милан
8.9% (12)
3:1 Интер Милан
7.4% (10)
1:0 Интер Милан
5.9% (8)
3:2 Интер Милан
2.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!