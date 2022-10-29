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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Интер Милан
 
Позже
Сампдория
Прогнозы 136
Интер Милан 98.5% (134)
X 0.7% (1)
Сампдория 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Сампдория
12.20
7.40
14.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
2
Амионе
Бруно
23
Габбьядини
Маноло
28
Йепес
Жерар
4
Вильяр
Гонсало
37
Лерис
Мехди
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Интер Милан
3-5-2
Сампдория
4-4-1-1

История личных встреч

Интер Милан
Сампдория

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:2
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
К
1:0
К
3:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.93
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.93
0.8

Среднее время на гол

96
112

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

0.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 6 (1) 0.55
Барелла Николо 4 0.36
Джеко Эдин 3 0.27
Корреа Хоакин 2 0.18
Брозович Марсело 2 0.18
Чалханоглу Хакан 1 0.09
Дюмфрис Дензел 1 0.09
Мхитарян Генрих 1 0.09
Лукаку Ромелу 1 0.09
Димарко Федерико 1 0.09
Дармиан Маттео 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.18
Габбьядини Маноло 1 0.09
Капуто Франческо 1 0.09
Колли Омар 1 0.09
Сабири Абдельхамид 1 0.09
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 4 0
Лерис Мехди 4 0
Джуричич Филип 3 0
Колли Омар 3 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Станкович Деян 2 0
Ринкон Томас 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Габбьядини Маноло 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Амионе Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
50%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

23
8
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
6
26%
2
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
5
22%
2
25%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2
Сампдория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1
Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
7. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
8. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
9. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 10
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка итальянской Серии А между командами "Интер" и "Сампдория". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 136
Интер Милан 98.5% (134)
X 0.7% (1)
Сампдория 0.7% (1)
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Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Сампдория
12.20
7.40
14.50
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Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория

Исход игры
Интер Милан
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.02% (46)
Меньше
61.98% (75)
Обе команды забьют
Да
26.45% (32)
Нет
73.55% (89)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
49.6% (67)
2:1 Интер Милан
14.1% (19)
3:0 Интер Милан
8.9% (12)
3:1 Интер Милан
7.4% (10)
1:0 Интер Милан
5.9% (8)
3:2 Интер Милан
2.2% (3)
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