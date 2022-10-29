Интер Милан

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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка итальянской Серии А между командами "Интер" и "Сампдория". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!