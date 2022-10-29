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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Брюгге
4:2
Конец матча
Остенде
0'
20' Желтая карточка
Кателарис Фанос
1:0
34' Гол
Ванакен Ханс
2:0
39' Гол
Ютгла Ферран
2:0
53' Не забитый пенальти
Ютгла Ферран
2:1
57' Гол
Хорнби Фрэйзер
59' Желтая карточка
Нильсен Каспер
2:2
65' Пенальти
Хорнби Фрэйзер
2:2
73' Не забитый пенальти
Нильсен Каспер
3:2
73' Гол
Нильсен Каспер
4:2
80' Гол в свои ворота
Кателарис Фанос
84' Желтая карточка
Бьюкенен Тейджон
90' Желтая карточка
Альбанезе Алессандро
90'+6
22
Миньоле
Симон
17
Бьюкенен
Тейджон
44
Мехеле
Брэндон
28
Боята
Дедрик
32
Нуса
Антонио
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
1
Филлипс
Диллон
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
5
Кателарис
Фанос
18
Сакамото
Тацухиро
8
Макгихан
Кэмерон
19
Manuel
Osifo
36
Siebe
Wylin
11
Боонен
Инди
9
Хорнби
Фрэйзер
77
Атанга
Давид
Брюгге
3-5-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Остенде

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.6%
4.3%
13.1%
19 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

266.7%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

26 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
22 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:3
ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:3
К
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
3:2
ПДА
2:3
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
3:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

2.36
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

0.93
0.55

Среднее время на гол

96
165

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

1.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 7 0.47
Сков-Ольсен Андреас 6 0.4
Ванакен Ханс 5 (1) 0.33
Нильсен Каспер 5 0.33
Яремчук Роман 2 0.13
Мейер Бьорн 1 0.07
Ланг Ноа 1 (1) 0.07
Соболь Эдуард 1 0.07
Ларин Кайл 1 0.07
Бьюкенен Тейджон 1 0.07
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 4 0.27
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.27
Амброз Тьерри 3 (1) 0.2
Бэтцнер Ник 2 0.13
Боонен Инди 1 0.07
Д'Хасе Робби 1 0.07
Медли Зех 1 0.07
Матам Тео Ндика 1 0.07
Сакамото Тацухиро 0 0
Макгихан Кэмерон 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Каспер 4 0
Одои Денис 3 0
Абакар Силла 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Ванакен Ханс 2 0
Мата Клинтон 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бьюкенен Тейджон 1 0
Нуса Антонио 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 6 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
3
17%
5
50%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
4
40%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

30
18
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
10%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
9
30%
2
11%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
3
10%
7
39%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
22%
5
17%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
4
22%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1
Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0
Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1
Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
11. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 22 - 19 16
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Кателарис Фанос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюгге 4:2 Остенде онлайн

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