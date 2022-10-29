Тур: 15. Стадион: Ян Брейдель.
0'
20' Желтая карточкаКателарис Фанос
1:0
34' ГолВанакен Ханс
2:0
39' ГолЮтгла Ферран
2:0
53' Не забитый пенальтиЮтгла Ферран
2:1
57' ГолХорнби Фрэйзер
59' Желтая карточкаНильсен Каспер
2:2
65' ПенальтиХорнби Фрэйзер
2:2
73' Не забитый пенальтиНильсен Каспер
3:2
73' ГолНильсен Каспер
4:2
80' Гол в свои воротаКателарис Фанос
84' Желтая карточкаБьюкенен Тейджон
90' Желтая карточкаАльбанезе Алессандро
90'+6
Ход матча
20'
34'
1:0
39'
2:0
53'
2:0
57'
2:1
59'
65'
2:2
67'
73'
2:2
73'
3:2
80'
4:2
84'
28
Боята
Дедрик
32
Нуса
Антонио
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
19
Manuel
Osifo
36
Siebe
Wylin
11
Боонен
Инди
77
Атанга
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Manuel OsifoПолузащитник
-
36 Siebe WylinПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Брюгге
Остенде
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.6%
4.3%
13.1%
19 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
266.7%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
26 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
22 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
2.36
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
0.93
0.55
Среднее время на гол
96
165
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
1.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|7
|0.47
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.4
|Ванакен Ханс
|5 (1)
|0.33
|Нильсен Каспер
|5
|0.33
|Яремчук Роман
|2
|0.13
|Мейер Бьорн
|1
|0.07
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.07
|Соболь Эдуард
|1
|0.07
|Ларин Кайл
|1
|0.07
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.07
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|4
|0.27
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.27
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.2
|Бэтцнер Ник
|2
|0.13
|Боонен Инди
|1
|0.07
|Д'Хасе Робби
|1
|0.07
|Медли Зех
|1
|0.07
|Матам Тео Ндика
|1
|0.07
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Макгихан Кэмерон
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Абакар Силла
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Ванакен Ханс
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Мейер Бьорн
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|6
|0
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
3
17%
5
50%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
4
40%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Забито
30
18
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
10%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
9
30%
2
11%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
3
10%
7
39%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
22%
5
17%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
4
22%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1
Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0
Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1
Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|11.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|22 - 19
|16
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4