Тур: 11. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
1:0
Второй тайм: 70'
0'
3' Желтая карточкаСимау Давид
27' Желтая карточкаОпоку Джером
30' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
31' Желтая карточкаСантуш Нуну II
1:0
47' ГолБассо Жоау
67' Желтая карточкаРуис Алан
Ход матча
3'
27'
30'
31'
47'
1:0
64'
67'
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
23
Соро
Исмаила
10
Руис
Алан
11
Антони
15
Даббаг
Одай
28
Поте
84
Эссугу
Дариу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
15 Даббаг ОдайНападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 АрсениоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Порро ПедроЗащитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Арока
Спортинг Л
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.83
1.83
Среднее время на гол
31
49
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Тотал матчей
1.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
83
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|3
|0.27
|Бассо Жоау
|2 (1)
|0.18
|Антони
|2
|0.18
|Букия Андре
|2
|0.18
|Даббаг Одай
|2
|0.18
|Силла Морлей
|1
|0.09
|Куарежма
|1
|0.09
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|5 (1)
|0.45
|Сантуш Нуну II
|4
|0.36
|Эдвардс Маркус
|3
|0.27
|Тринкан Франсишку
|2
|0.18
|Морита Хидемаса
|2
|0.18
|Рошинья Кошта
|1
|0.09
|Луис Матеус II
|1
|0.09
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.09
|Паулинью Жуан
|1
|0.09
|Порро Педро
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соро Исмаила
|3
|1
|Руис Алан
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Куарежма
|2
|1
|Симау Давид
|3
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|1
|0
|Букия Андре
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Порро Педро
|2
|1
|Адан Антонио
|2
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссахаку Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
56%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
8%
3
15%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1
Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2
Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|0:1
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|5.
|Каса Пиа
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Боавишта
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Арока
|1:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 18
|16
|9.
|Эшторил
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Портимоненсе
|10
|5
|0
|5
|8 - 10
|15
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Риу Аве
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|Визела
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|14.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Арока
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|10.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Портимоненсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Арока
|1:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 4
Прогнозы на матч Арока 1:0 Спортинг Л
Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
3.2% (4)
Спортинг Л
96.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
59.02% (72)
Нет
40.98% (50)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
47.2% (59)
0:2 Спортинг Л
20.8% (26)
0:1 Спортинг Л
13.6% (17)
1:3 Спортинг Л
7.2% (9)
0:3 Спортинг Л
4.8% (6)
1:1 Ничья
3.2% (4)
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