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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Арока
1:0
Конец матча
Спортинг Л
0'
3' Желтая карточка
Симау Давид
27' Желтая карточка
Опоку Джером
30' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
31' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
1:0
47' Гол
Бассо Жоау
67' Желтая карточка
Руис Алан
74' Желтая карточка
Ignacio De Arruabarrena
90' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
90' Желтая карточка
Коатес Себастьян
90'+8
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
7
Букия
Андре
10
Руис
Алан
11
Антони
15
Даббаг
Одай
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
28
Поте
84
Эссугу
Дариу
71
Назиньо
Флавио
17
Тринкан
Франсишку
16
Рошинья
Кошта
33
Артур
Гомес
VIII
Арока
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Арока
Спортинг Л

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.83
1.83

Среднее время на гол

31
49

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

1.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 3 0.27
Бассо Жоау 2 (1) 0.18
Антони 2 0.18
Букия Андре 2 0.18
Даббаг Одай 2 0.18
Силла Морлей 1 0.09
Куарежма 1 0.09
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 5 (1) 0.45
Сантуш Нуну II 4 0.36
Эдвардс Маркус 3 0.27
Тринкан Франсишку 2 0.18
Морита Хидемаса 2 0.18
Рошинья Кошта 1 0.09
Луис Матеус II 1 0.09
Сен-Жюст Джеремая 1 0.09
Паулинью Жуан 1 0.09
Порро Педро 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 5 0
Соро Исмаила 3 1
Опоку Джером 2 1
Куарежма 2 1
Симау Давид 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Ignacio De Arruabarrena 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Букия Андре 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Угарте Мануэль 4 0
Порро Педро 2 1
Коатес Себастьян 3 0
Адан Антонио 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Матеус Рейс 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Нету Луиш 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссахаку Абдул 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
4
27%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1
Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2
Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
5. Каса Пиа 10 5 2 3 10 - 8 17
6. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Боавишта 10 5 1 4 11 - 16 16
8. Арока 11 4 4 3 13 - 18 16
9. Эшторил 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Портимоненсе 10 5 0 5 8 - 10 15
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Риу Аве 10 3 3 4 14 - 17 12
13. Визела 10 3 2 5 7 - 10 11
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 10 2 3 5 9 - 15 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Бассо Жоау бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Сантуш Нуну II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Инасиу Гонсалу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Симау Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Арока 0% (0)
    X 3.2% (4)
    Спортинг Л 96.8% (121)
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    Прогнозы на матч Арока 1:0 Спортинг Л

    Исход игры
    Арока
    0% (0)
    Ничья
    3.2% (4)
    Спортинг Л
    96.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    59.02% (72)
    Нет
    40.98% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    47.2% (59)
    0:2 Спортинг Л
    20.8% (26)
    0:1 Спортинг Л
    13.6% (17)
    1:3 Спортинг Л
    7.2% (9)
    0:3 Спортинг Л
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
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