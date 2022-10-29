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Кубок Либертадорес
2022

Фламенго
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
28' Желтая карточка
Энрике Педру
43' Желтая карточка
Сантана Алекс
43' Вторая желтая карточка
Энрике Педру
1:0
45' Гол
Габриэл Барбоза
68' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
73' Желтая карточка
Romulo Cruz
75' Желтая карточка
Видаль Артуро
90'+6
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
1
Bento
Krepski
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
17
Hugo
Moura
50
Фернандиньо
Фернандо
38
Сантана
Алекс
8
Витор
Буэно
27
Vitor
Roque
11
Витиньо
Витор
V
Фламенго
4-4-2
Атлетико Паранаэнсе
4-3-1-2

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.7%
57.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

44 матча

40.9%
22.7%
36.4%
18 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
14 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
43.2%
31.8%
11 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
СA
5:0
К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Среднее время на гол

65
82

Всего голов

68
46

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

0.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

58
86

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 9 1.29
Габриэл Барбоза 3 0.43
Рибейро Эвертон 1 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.14
Перейра Андреас 1 0.14
Marinho II 1 0.14
Matheus Franca 1 0.14
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vitor Roque 2 0.29
David Terans 1 0.14
Pablo I 1 0.14
Сантана Алекс 1 0.14
Nicolas Hernandez2 1 0.14
Romulo Cruz 1 0.14

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Давид 3 0
Лео Перейра 3 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Перейра Андреас 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Марсело Родиней 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педру II 3 1
Hugo Moura 2 1
Сантана Алекс 3 0
Agustin Canobbio 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Thiago Heleno 1 0
Pablo I 1 0
Педринью Роша 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Christian Cardoso 1 0
Abner2 1 0
Romulo Cruz 1 0
Vitor Roque 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
3
75%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
3
43%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Сантос 3:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0
Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0
1/8 финала
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
4 Велес Сарсфилд
2 Тальерес Кордоба
0 Коринтианс
3 Фламенго
1 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
7 Атлетико Минейро
8 Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
1 Велес Сарсфилд
6 Фламенго
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Палмейрас Сан-Паулу
Финал
1 Фламенго
0 Атлетико Паранаэнсе

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9
Палмейрас Сан-Паулу Рони III 4
Фламенго Габриэл Барбоза 3
Велес Сарсфилд Дженсон Лукас 4
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1 3
Атлетико Паранаэнсе Hugo Moura 1 2
Фламенго Луис Давид 3
Эстудиантес Ла Плата Сукуи Фернандо 3
Фламенго Лео Перейра 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • 43'
    Энрике Педру II получает вторую желтую карточку. Удаление.
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