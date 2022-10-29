1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЭнрике Педру
43' Желтая карточкаСантана Алекс
43' Вторая желтая карточкаЭнрике Педру
1:0
45' ГолГабриэл Барбоза
68' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
73' Желтая карточкаRomulo Cruz
75' Желтая карточкаВидаль Артуро
90'+6
Ход матча
28'
43'
43'
45'
1:0
65'
73'
75'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
13
Khellven
16
Abner2
17
Hugo
Moura
27
Vitor
Roque
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Айртон ЛукасЗащитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Vitor RoqueНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
-
-
26 Erick2
-
-
35 Romulo Cruz
-
5 Pablo I
-
28 Tomas Cuello
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.7%
57.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
44 матча
40.9%
22.7%
36.4%
18 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
14 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
43.2%
31.8%
11 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
68
46
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Тотал матчей
0.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
58
86
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|9
|1.29
|Габриэл Барбоза
|3
|0.43
|Рибейро Эвертон
|1
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.14
|Перейра Андреас
|1
|0.14
|Marinho II
|1
|0.14
|Matheus Franca
|1
|0.14
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vitor Roque
|2
|0.29
|David Terans
|1
|0.14
|Pablo I
|1
|0.14
|Сантана Алекс
|1
|0.14
|Nicolas Hernandez2
|1
|0.14
|Romulo Cruz
|1
|0.14
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Давид
|3
|0
|Лео Перейра
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педру II
|3
|1
|Hugo Moura
|2
|1
|Сантана Алекс
|3
|0
|Agustin Canobbio
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Abner2
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Vitor Roque
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
2
12%
3
43%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Сантос 3:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0
Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1 Фламенго
0 Атлетико Паранаэнсе
- 1:0 ФЛА-АТЛ
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|4
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|3
|Велес Сарсфилд
|Дженсон Лукас
|4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Энрике Педру II
|1 3
|Атлетико Паранаэнсе
|Hugo Moura
|1 2
|Фламенго
|Луис Давид
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Сукуи Фернандо
|3
|Фламенго
|Лео Перейра
|3