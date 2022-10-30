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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Faghani A.
Аделаида Юнайтед
2:1
Второй тайм: 90+'
Перт Глори
0'
1:0
18' Гол
Гудвин Крейг
2:0
22' Гол
Ибусуки Хироси
26' Желтая карточка
Уорленд Бен
2:1
32' Гол
Giordano Colli
44' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
68' Желтая карточка
Alexandar Popovic
69' Желтая карточка
Хуанде Хуан
69' Желтая карточка
Luke Bodnar
86' Желтая карточка
Китто Райан
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
6
Д`Арриго
Луис
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
33
Редди
Лиэм
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
10
Хелифи
Салим
19
Данкан
Закари
7
Уильямс
Райан
6
Макинефф
Аарон
23
Mitchell
Oxborrow
20
Giordano
Colli
11
Ben
Azubel
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед

43 матча

37.2%
20.9%
41.9%
16 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.9%
37.2%
27.9%
15 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.9%
27.9%
44.2%
12 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

2:0
AЛ(
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.45
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.41

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

67
58

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Тотал матчей

0.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

57
66

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2
Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Isaias получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Аделаида Юнайтед
    Ничья
    Перт Глори
    4.00
    3.97
    4.83
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