Тур: 4. Стадион: Куперс. Главный судья: Faghani A.
2:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолГудвин Крейг
2:0
22' ГолИбусуки Хироси
26' Желтая карточкаУорленд Бен
2:1
32' ГолGiordano Colli
44' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
68' Желтая карточкаAlexandar Popovic
69' Желтая карточкаХуанде Хуан
69' Желтая карточкаLuke Bodnar
86' Желтая карточкаКитто Райан
90'+5
Ход матча
18'
1:0
22'
2:0
26'
32'
2:1
69'
69'
86'
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
33
Редди
Лиэм
10
Хелифи
Салим
11
Ben
Azubel
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хелифи СалимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ben AzubelНападающий
- Запасные игроки
-
30 Pierce Clark
-
-
-
-
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед
43 матча
37.2%
20.9%
41.9%
16 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.9%
37.2%
27.9%
15 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.9%
27.9%
44.2%
12 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.45
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.41
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
67
58
Голов в среднем за матч
1.56
1.35
Тотал матчей
0.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
57
66
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2
Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2