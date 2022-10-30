  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Faghani A.
Аделаида Юнайтед
2:1
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
18' Гол
Гудвин Крейг
2:0
22' Гол
Ибусуки Хироси
26' Желтая карточка
Уорленд Бен
2:1
32' Гол
Giordano Colli
44' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
68' Желтая карточка
Alexandar Popovic
69' Желтая карточка
Хуанде Хуан
69' Желтая карточка
Luke Bodnar
86' Желтая карточка
Китто Райан
90'+5
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
6
Д`Арриго
Луис
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
33
Редди
Лиэм
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
10
Хелифи
Салим
19
Данкан
Закари
7
Уильямс
Райан
6
Макинефф
Аарон
23
Mitchell
Oxborrow
20
Giordano
Colli
11
Ben
Azubel
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед

43 матча

37.2%
20.9%
41.9%
16 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.9%
37.2%
27.9%
15 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.9%
27.9%
44.2%
12 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

2:0
AЛ(
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.45
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.41

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

67
58

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Тотал матчей

0.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

57
66

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2
Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     