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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Kersey A.
Мельбурн Сити
2:2
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
15' Желтая карточка
Пейн Тим
1:0
16' Пенальти
Макларен Джейми
2:0
34' Гол
Тилио Марко
40' Желтая карточка
Taras Gomulka
41' Желтая карточка
О'Нил Эйден
50' Желтая карточка
Nicholas Pennington
63' Желтая карточка
Лам Томас
77' Желтая карточка
Callum Talbot
2:1
79' Гол
Саттон Сэм
83' Желтая карточка
Эллиот Каллан
2:2
90' Гол
Барбарусес Костас
90' Вторая желтая карточка
Лам Томас
90'+8
1
Гловер
Том
25
Callum
Talbot
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
16
Taras
Gomulka
13
О'Нил
Эйден
7
Леки
Мэттью
14
Бериша
Валон
9
Макларен
Джейми
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
13
Nicholas
Pennington
23
Clayton
Rhys
Lewis1
8
Benjamin
Old
10
Болл
Дэвид
31
Сасе
Иан
18
Уэйн
Бен
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

43.2%
40.5%
16.3%
16 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:2
2:1
0:6
КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.68
1.72

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
0.84

Среднее время на гол

70
106

Всего голов

55
47

Голов в среднем за матч

1.49
1.27

Тотал матчей

0.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

60
70

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2
Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Taras Gomulka получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Марко Тилио бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Макларен Джейми из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
    • Желтая карточка
      15'
      Пейн Тим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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