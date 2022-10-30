2:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаПейн Тим
1:0
16' ПенальтиМакларен Джейми
2:0
34' ГолТилио Марко
40' Желтая карточкаTaras Gomulka
41' Желтая карточкаО'Нил Эйден
50' Желтая карточкаNicholas Pennington
63' Желтая карточкаЛам Томас
77' Желтая карточкаCallum Talbot
2:1
79' ГолСаттон Сэм
83' Желтая карточкаЭллиот Каллан
2:2
90' ГолБарбарусес Костас
90' Вторая желтая карточкаЛам Томас
90'+8
Ход матча
15'
16'
1:0
34'
2:0
40'
41'
54'
63'
77'
79'
2:1
83'
90'
90'
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
10
Болл
Дэвид
31
Сасе
Иан
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Jordan BosЗащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
-
31 Сасе ИанНападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Joshua Laws
-
40 Alex Paulsen
-
-
Главный тренер: _Talay U.
История личных встреч
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
43.2%
40.5%
16.3%
16 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.68
1.72
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
0.84
Среднее время на гол
70
106
Всего голов
55
47
Голов в среднем за матч
1.49
1.27
Тотал матчей
0.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
60
70
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2
Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1