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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Урал
Прогнозы 162
Сочи 55.6% (90)
X 21% (34)
Урал 23.5% (38)
0
выиграет Урал, со счетом 1:2
урал на подьеме
aleksejvolosnickov #
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Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Урал
2.20
4.00
4.50
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Сочи
Урал

История личных встреч

Сочи
Урал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Тотал матчей

0.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
144

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 9 (5) 0.64
Мелкадзе Георгий 4 0.29
Сарвели Владислав 3 0.21
Юсупов Артур 2 0.14
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.14
Цаллагов Ибрагим 1 0.07
Шипунов Тимофей 1 0.07
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 4 (1) 0.29
Ранджелович Лазар 3 0.21
Бикфалви Эрик 3 0.21
Газинский Юрий 1 0.07
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.07
Мишкич Даниэль 1 0.07
Юшин Александр 1 0.07
Быковский Илья 1 0.07
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Мещанинов Артём 2 1
Дркушич Ваня 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Помазун Илья 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Кулаков Денис 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
25%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
6
26%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
8
33%
2
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
6
40%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

27
24
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
15%
0
0%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
22%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0
Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Урал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1
Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
3. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
4. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
5. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
6. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
7. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 11 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
    Ассистент: Дмитрий Чельцов (Москва, Россия);
    Ассистент: Константин Шаламберидзе (Москва, Россия);
    Резервный: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к РПЛ. В рамках 15-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки «Сочи» и «Урала». Встреча состоится в Сочи, на стадионе «Фишт».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 162
Сочи 55.6% (90)
X 21% (34)
Урал 23.5% (38)
0
выиграет Урал, со счетом 1:2
урал на подьеме
aleksejvolosnickov #
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Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Урал
2.20
4.00
4.50
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Прогнозы на матч Сочи - Урал

Исход игры
Сочи
55.8% (91)
Ничья
20.9% (34)
Урал
23.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
66.15% (86)
Меньше
33.85% (44)
Обе команды забьют
Да
80.77% (105)
Нет
19.23% (25)
Популярный счёт
2:1 Сочи
34.4% (56)
1:1 Ничья
12.3% (20)
1:2 Урал
9.8% (16)
1:0 Сочи
7.4% (12)
2:0 Сочи
4.3% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:1 Сочи
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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