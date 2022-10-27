Тур: 15. Стадион: Фишт.
История личных встреч
Сочи
Урал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|9 (5)
|0.64
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.29
|Сарвели Владислав
|3
|0.21
|Юсупов Артур
|2
|0.14
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|2
|0.14
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.07
|Шипунов Тимофей
|1
|0.07
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|4 (1)
|0.29
|Ранджелович Лазар
|3
|0.21
|Бикфалви Эрик
|3
|0.21
|Газинский Юрий
|1
|0.07
|Влут Рай Хендрикюс Мартинюс
|1
|0.07
|Мишкич Даниэль
|1
|0.07
|Юшин Александр
|1
|0.07
|Быковский Илья
|1
|0.07
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Мелкадзе Георгий
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Мещанинов Артём
|2
|1
|Дркушич Ваня
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
25%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
6
26%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
8
33%
2
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
6
40%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Пропущено
27
24
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
15%
0
0%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
22%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0
Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Урал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1
Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Урал
Исход игры
Сочи
60.3% (35)
Ничья
24.1% (14)
Урал
15.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
2:1 Сочи
36.2% (21)
1:1 Ничья
10.3% (6)
1:2 Урал
8.6% (5)
1:0 Сочи
8.6% (5)
2:0 Сочи
6.9% (4)
2:2 Ничья
5.2% (3)
0:0 Ничья
5.2% (3)
3:1 Сочи
3.4% (2)
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