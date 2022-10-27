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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Урал
Прогнозы 58
Сочи 60.3% (35)
X 24.1% (14)
Урал 15.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Урал
1.97
4.00
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Урал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 9 (5) 0.64
Мелкадзе Георгий 4 0.29
Сарвели Владислав 3 0.21
Юсупов Артур 2 0.14
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.14
Цаллагов Ибрагим 1 0.07
Шипунов Тимофей 1 0.07
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 4 (1) 0.29
Ранджелович Лазар 3 0.21
Бикфалви Эрик 3 0.21
Газинский Юрий 1 0.07
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.07
Мишкич Даниэль 1 0.07
Юшин Александр 1 0.07
Быковский Илья 1 0.07
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Мещанинов Артём 2 1
Дркушич Ваня 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Помазун Илья 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Кулаков Денис 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
25%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
31%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
6
26%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
8
33%
2
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
6
40%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

27
24
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
15%
0
0%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
7
26%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
22%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0
Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Урал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1
Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Сочи 60.3% (35)
    X 24.1% (14)
    Урал 15.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Урал
    1.97
    4.00
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сочи - Урал

    Исход игры
    Сочи
    60.3% (35)
    Ничья
    24.1% (14)
    Урал
    15.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    36.2% (21)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
    1:2 Урал
    8.6% (5)
    1:0 Сочи
    8.6% (5)
    2:0 Сочи
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
    0:0 Ничья
    5.2% (3)
    3:1 Сочи
    3.4% (2)
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    Сочи
    Урал
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