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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 141
Крылья Советов 78.7% (111)
X 14.9% (21)
Пари НН 6.4% (9)
0
выиграет Крылья Советов, со счетом 2:0
пари сильнее крыльев
aleksejvolosnickov #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Пари НН
1.82
4.00
5.30
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Крылья Советов
Пари НН

История личных встреч

Крылья Советов
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.36
Ежов Роман 3 0.21
Пиняев Сергей 2 0.14
Коваленко Александр 1 0.07
Якуба Денис 1 0.07
Рахманович Амер 1 0.07
Чиркович Александар 1 0.07
Шитов Владислав 1 0.07
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.36
Калинский Николай 4 (4) 0.29
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.14
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.14
Стоцкий Дмитрий 1 0.07
Кротов Вячеслав 1 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.07
Майга Мамаду 1 0.07
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Рахманович Амер 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 6 1
Сулейманов Тимур 3 1
Агапов Илья 4 0
Юлдошев Иброгимхалил 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Янсане Момо 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
5
45%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
28%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
8
47%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
25%
3
12%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
3. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
4. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
5. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
6. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
7. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 11 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Пари НН", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 141
Крылья Советов 78.7% (111)
X 14.9% (21)
Пари НН 6.4% (9)
0
выиграет Крылья Советов, со счетом 2:0
пари сильнее крыльев
aleksejvolosnickov #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Пари НН
1.82
4.00
5.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Пари НН

Исход игры
Крылья Советов
78.7% (111)
Ничья
14.9% (21)
Пари НН
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (54)
Меньше
56.1% (69)
Обе команды забьют
Да
54.47% (67)
Нет
45.53% (56)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
32.6% (46)
1:0 Крылья Советов
24.8% (35)
2:0 Крылья Советов
10.6% (15)
1:1 Ничья
9.9% (14)
0:1 Пари НН
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Крылья Советов
1.4% (2)
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