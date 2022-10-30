пари сильнее крыльев
aleksejvolosnickov #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.36
|Ежов Роман
|3
|0.21
|Пиняев Сергей
|2
|0.14
|Коваленко Александр
|1
|0.07
|Якуба Денис
|1
|0.07
|Рахманович Амер
|1
|0.07
|Чиркович Александар
|1
|0.07
|Шитов Владислав
|1
|0.07
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.36
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.29
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.14
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.14
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.07
|Кротов Вячеслав
|1
|0.07
|Гоцук Кирилл
|1
|0.07
|Майга Мамаду
|1
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|6
|1
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Агапов Илья
|4
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|5.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|11 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4