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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Пари НН

История личных встреч

Крылья Советов
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.36
Ежов Роман 3 0.21
Пиняев Сергей 2 0.14
Коваленко Александр 1 0.07
Якуба Денис 1 0.07
Рахманович Амер 1 0.07
Чиркович Александар 1 0.07
Шитов Владислав 1 0.07
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.36
Калинский Николай 4 (4) 0.29
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.14
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.14
Стоцкий Дмитрий 1 0.07
Кротов Вячеслав 1 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.07
Майга Мамаду 1 0.07
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Рахманович Амер 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 6 1
Сулейманов Тимур 3 1
Агапов Илья 4 0
Юлдошев Иброгимхалил 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Янсане Момо 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
5
45%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
28%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
8
47%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
25%
3
12%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 46 минут.



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    • Прогнозы 54
    Крылья Советов 79.6% (43)
    X 14.8% (8)
    Пари НН 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Пари НН
    1.82
    4.10
    5.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Пари НН

    Исход игры
    Крылья Советов
    79.6% (43)
    Ничья
    14.8% (8)
    Пари НН
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    40.7% (22)
    1:0 Крылья Советов
    18.5% (10)
    2:0 Крылья Советов
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
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    Крылья Советов
    Пари НН
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