Тур: 15. Стадион: Солидарность Арена.
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История личных встреч
Крылья Советов
Пари НН
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.36
|Ежов Роман
|3
|0.21
|Пиняев Сергей
|2
|0.14
|Коваленко Александр
|1
|0.07
|Якуба Денис
|1
|0.07
|Рахманович Амер
|1
|0.07
|Чиркович Александар
|1
|0.07
|Шитов Владислав
|1
|0.07
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.36
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.29
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.14
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.14
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.07
|Кротов Вячеслав
|1
|0.07
|Гоцук Кирилл
|1
|0.07
|Майга Мамаду
|1
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|6
|1
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Агапов Илья
|4
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
5
45%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
28%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
8
47%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
25%
3
12%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
4
20%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Пари НН
Исход игры
Крылья Советов
79.6% (43)
Ничья
14.8% (8)
Пари НН
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
40.7% (22)
1:0 Крылья Советов
18.5% (10)
2:0 Крылья Советов
11.1% (6)
1:1 Ничья
9.3% (5)
2:2 Ничья
5.6% (3)
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