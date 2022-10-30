Тур: 12. Стадион: De Oude Meerdijk. Зрители: 8225 Главный судья: Маккили Дэнни
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эммен
Гронинген
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.71
1.4
Среднее время на гол
126
64
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
2.5
Среднее время на гол
42
36
Всего голов
24
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.81
Тотал матчей
1.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.33
|Rui Mendes
|1
|0.08
|Димерс Марк
|1
|0.08
|Бернаду Лукас
|1
|0.08
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.08
|Влак Яри
|1
|0.08
|Бушуари Мохамед
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|5 (1)
|0.42
|Нгонж Сириль
|3
|0.25
|Дуарте Ларос
|1
|0.08
|Ларсен Йорген
|1
|0.08
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.08
|Балкер Радинио
|1
|0.08
|Суслов Томаш
|1
|0.08
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Влак Яри
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|3
|0
|Балкер Радинио
|1
|1
|Сверко Марин
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
38%
4
31%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
9%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
7
30%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0
Гронинген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|37 - 18
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|11
|7
|1
|3
|19 - 7
|22
|6.
|Спарта Роттердам
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|11.
|Эксельсиор
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Гронинген
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|НЕК Неймеген
|11
|1
|8
|2
|12 - 12
|11
|15.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Эммен
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 24
|7
|18.
|Волендам
|11
|1
|3
|7
|12 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|0:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Эммен
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гронинген
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|0:0
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (9)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4