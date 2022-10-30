Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хорошую попытку сделал Живкович Рицхайро . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Rui Mendes выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Rui Mendes выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Эммен

39' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Эммен

37' Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Эммен

36' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Эммен

34' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Велдмате Йерун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Димерс Марк пробил со штрафного прямо в стенку

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Эммен

28' Оооо... вот это был удар! Нгонж Сириль должен был забить с этой позиции.

27' Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Эммен

26' Нгонж Сириль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Бюрнет Лоренцо из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Нгонж Сириль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Ромени Оле не смог попасть в створ ударом издали

23' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

21' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

20' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оратмангун Рагнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Гронинген

16' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

15' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Велдмате Йерун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Гронинген

9' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Крюгер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Эммен

7' Нгонж Сириль не смог попасть в створ ударом издали

7' Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Оратмангун Рагнар из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Араухо Мигель выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

5' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Велдмате Йерун выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

2' Удар от ворот произведет Гронинген

2' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эммен начинает с центра поля