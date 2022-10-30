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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 8225 Главный судья: Маккили Дэнни
Эммен
0:0
Конец матча
Гронинген
0'
67' Желтая карточка
Влак Яри
90' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
90'+8

Ход матча

65'
Влак Яри
Велдмате Йерун
 
65'
Дирксен Юлиюс
Бернаду Лукас
 
67'
Влак Яри
 
68'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Крюгер Флориан
68'
 
Данкерлёй Дамил
Оратмангун Рагнар
78'
Шолте Бен
Ромени Оле
 
78'
Ассехнун Джасин-Амин
Димерс Марк
 
87'
Fernando Pacheco2
Бюрнет Лоренцо
 
90'
 
Касанвирджо Нерайшо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
8
Бернаду
Лукас
2
Веендорп
Кезиа
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
6
Дуарте
Ларос
4
Пелюпесси
Йоей
27
Нгонж
Сириль
23
Крюгер
Флориан
34
Оратмангун
Рагнар
9
Пепи
Рикардо
Эммен
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
Гронинген

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:1
Э
0:4
Э
1:1
К
2:1
ТМС
1:4
Э
2:0
Э
0:1
ТМК
2:2
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
0:1
ТМК
4:3
ТМК
6:2
ТМК
1:5
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
1.4

Среднее время на гол

126
64

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
2.5

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.81

Тотал матчей

1.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.33
Rui Mendes 1 0.08
Димерс Марк 1 0.08
Бернаду Лукас 1 0.08
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.08
Влак Яри 1 0.08
Бушуари Мохамед 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 5 (1) 0.42
Нгонж Сириль 3 0.25
Дуарте Ларос 1 0.08
Ларсен Йорген 1 0.08
Пелюпесси Йоей 1 0.08
Балкер Радинио 1 0.08
Суслов Томаш 1 0.08
Данкерлёй Дамил 0 0
Крюгер Флориан 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 0
Балкер Радинио 1 1
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Luciano Valente 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
38%
4
31%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
9%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
7
30%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0
Гронинген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 2:0 12 9 0 3 39 - 18 27
3. Твенте 2:0 12 8 1 3 21 - 7 25
4. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
6. Спарта Роттердам 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 0:2 12 3 5 4 21 - 20 14
10. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
11. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
12. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
14. НЕК Неймеген 0:2 12 1 8 3 12 - 14 11
15. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 12 1 4 7 9 - 24 7
18. Волендам 11 1 3 7 12 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 6 6 0 0 24 - 6 18
2. Твенте 2:0 6 6 0 0 17 - 1 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Валвейк 0:2 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
14. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 0:2 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 2:0 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 2:0 6 2 1 3 4 - 6 7
8. НЕК Неймеген 0:2 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Валвейк 0:2 6 1 3 2 6 - 8 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (10)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Твенте Проппер Робин 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Влак Яри из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      94'
      Судья сигнализирует, что Живкович Рицхайро из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Дуарте Ларос
    • 94'
      Ben Scholte успешно блокирует удар.
    • 93'
      Нгонж Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Дирксен Юлиюс.
    • Фол, нарушение
      93'
      Живкович Рицхайро задерживает мяч рукой
    • 93'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • До матча
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