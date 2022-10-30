Тур: 12. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Айрольди Джованни
0'
0:1
32' ГолХатебур Ханс
38' Желтая карточкаДе Винтер Кони
39' Желтая карточкаДестро Маттиа
0:1
42' Не забитый пенальтиКоопмейнерс Теун
0:2
59' ГолЛукман Адемола
Бонусы букмекеров
Ход матча
32'
0:1
38'
39'
42'
0:1
59'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
18
Марин
Рэзван
14
Пьяца
Марко
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Аталанта
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
0.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.17
|Ламмерс Сэм
|1
|0.08
|Дестро Маттиа
|1
|0.08
|Хаас Николас
|1
|0.08
|Байрами Недим
|1
|0.08
|Паризи Фабьяно
|1
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.08
|Бальданци Томмазо
|1
|0.08
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|5
|0.42
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.33
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.08
|Малиновский Руслан
|1
|0.08
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.08
|Толой Рафаэл
|1
|0.08
|Хатебур Ханс
|1
|0.08
|Демирал Мерих
|1
|0.08
|Скальвини Джорджио
|1
|0.08
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Марин Рэзван
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Занетти Паоло
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|5
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Муриэль Луис
|1
|1
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
1
11%
6
40%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
6
40%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3
Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0
Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|6.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Сампдория
|Верре Валерио
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Аталанта
Исход игры
Эмполи
4.1% (5)
Ничья
5.7% (7)
Аталанта
90.2% (110)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
49.2% (60)
0:1 Аталанта
18% (22)
0:2 Аталанта
9.8% (12)
1:3 Аталанта
6.6% (8)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:3 Аталанта
1.6% (2)
1:0 Эмполи
1.6% (2)
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