Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хорошую попытку сделал Пьяца Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Эмполи

44' Хатебур Ханс из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Эмполи

42' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' СПАСЕНО - Коопмейнерс Теун пробил пенальти, но Гульельмо Викарио отбивает!

42' После проверки VAR судья не изменил решения - Аталанта пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Дестро Маттиа получил желтую карточку от судьи

39' Лукман Адемола пробил со штрафного прямо в стенку

38' Де Винтер Кони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Хатебур Ханс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

32' Коопмейнерс Теун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Эмполи

30' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Аталанта

30' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Коопмейнерс Теун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Коопмейнерс Теун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хендерсон Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Аталанта

22' Удар от ворот произведет Аталанта

20' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хорошую попытку сделал Эдерсон Хонорато . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Хёйлунн Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Байрами Недим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Эмполи

11' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Меле Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Коопмейнерс Теун из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эмполи начинает с центра поля