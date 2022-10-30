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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Эмполи
0:2
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
32' Гол
Хатебур Ханс
38' Желтая карточка
Де Винтер Кони
39' Желтая карточка
Дестро Маттиа
0:1
42' Не забитый пенальти
Коопмейнерс Теун
0:2
59' Гол
Лукман Адемола
83' Желтая карточка
Хатебур Ханс
90'+5
Гол из офсайда Эбюэхи (видео). Ч...
Незасчитанный гол Сапаты (видео)...
0:2. Гол Адемолы Лукмена (видео)...
Нереализованный пенальти Копмейн...
0:1. Гол Ханса Хатебура (видео)....

Ход матча

32'
0:1
Хатебур Ханс
38'
Де Винтер Кони
 
39'
Дестро Маттиа
 
42'
0:1
Коопмейнерс Теун
46'
Валюкевич Себастьян
Луперто Себастьяно
 
55'
 
Джимсити Берат
Скальвини Джорджио
56'
Исмайли Ардиан
Де Винтер Кони
 
56'
Камбьяги Николо
Пьяца Марко
 
59'
0:2
Лукман Адемола
(Пашалич Марио)
65'
 
Малиновский Руслан
Эдерсон Хонорато
65'
 
Сапата Дуван
Хёйлунн Расмус
66'
Фаццини Якопо
Хендерсон Лиам
 
77'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Бандинелли Филиппо
 
83'
 
Хатебур Ханс
88'
 
Околи Меме
Лукман Адемола
88'
 
Цортеа Надир
Меле Йоаким

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Эмполи 4.1% (5)
X 5.7% (7)
Аталанта 90.2% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
3
Какаче
Либерато
8
Хендерсон
Лиам
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
23
Дестро
Маттиа
14
Пьяца
Марко
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
42
Скальвини
Джорджио
33
Хатебур
Ханс
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
13
Эдерсон
Хонорато
7
Коопмейнерс
Теун
17
Хёйлунн
Расмус
11
Лукман
Адемола
Эмполи
4-3-3
Аталанта
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Аталанта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:4
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

0.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.17
Ламмерс Сэм 1 0.08
Дестро Маттиа 1 0.08
Хаас Николас 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 5 0.42
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.33
Пашалич Марио 1 0.08
Муриэль Луис 1 (1) 0.08
Малиновский Руслан 1 0.08
Хёйлунн Расмус 1 0.08
Толой Рафаэл 1 0.08
Хатебур Ханс 1 0.08
Демирал Мерих 1 0.08
Скальвини Джорджио 1 0.08
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Марин Рэзван 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Занетти Паоло 1 1
Луперто Себастьяно 1 1
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Де Рон Мартен 3 0
Демирал Мерих 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Меле Йоаким 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
7
41%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
6
35%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3
Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0
Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
4. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
5. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
6. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе 0:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Фиорентина 1:1 Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
13. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
15. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
16. Специя 1:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе 0:0 Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Специя 1:1 Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
11. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
12. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Фиорентина 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Фиорентина 1:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя 1:1 Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Аталанта Хатебур Ханс 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 52%, Аталанта: 48%.
  • 94'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 92'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Эмполи 4.1% (5)
    X 5.7% (7)
    Аталанта 90.2% (110)
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    Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Аталанта

    Исход игры
    Эмполи
    4.1% (5)
    Ничья
    5.7% (7)
    Аталанта
    90.2% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    49.2% (60)
    0:1 Аталанта
    18% (22)
    0:2 Аталанта
    9.8% (12)
    1:3 Аталанта
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    2:3 Аталанта
    1.6% (2)
    1:0 Эмполи
    1.6% (2)
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