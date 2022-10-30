Тур: 15. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Франковски Бартож
0:1
Второй тайм: 76'
Ход матча
53'
67'
39
Бохар
Дамьян
88
Родин
Матай
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Koki Hinokio
-
35 Filip Kocaba
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Заглембе Любин
Краковия
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
29 матчей
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.2
1.43
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.27
Среднее время на гол
78
71
Всего голов
34
39
Голов в среднем за матч
1.17
1.34
Тотал матчей
0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
76
66
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.13
|Долежал Мартин
|2
|0.13
|Rafal Adamski
|2
|0.13
|Стажиньски Филип
|1
|0.07
|Маковский Томаш
|1
|0.07
|Lukasz Lakomy
|1
|0.07
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.07
|Ходына Кацпер
|1
|0.07
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|4
|0.27
|Ракочи Михал
|4
|0.27
|Мишор Якуб
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.13
|Хебо Матиас
|1
|0.07
|Коноплянка Евгений
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.07
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|3
|0
|Маковский Томаш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Ях Ярослав
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Tomasz Pienko
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Takuto Oshima
|3
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Немчикски Карол
|1
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1
Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Легия
|15
|8
|4
|3
|22 - 18
|28
|3.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|4.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|6.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Краковия
|1:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|9.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|10.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|0:1
|15
|4
|5
|6
|12 - 21
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|16.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|17.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|1:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Краковия
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|0:1
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5
|Легия
|Младенович Филип
|6