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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Заглембе Любин
0:1
Второй тайм: 76'
Краковия
0'
53' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
0:1
67' Гол
Кялльман Беньямин
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
27
Bartlomiej
Kludka
77
Бартолевски
Матеуш
18
Стажиньски
Филип
99
Lukasz
Lakomy
20
Полетанович
Марко
39
Бохар
Дамьян
15
Долежал
Мартин
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
3
Сиплак
Михал
20
Karol
Knap
18
Takuto
Oshima
71
Patryk
Makuch
10
Коноплянка
Евгений
9
Кялльман
Беньямин
Заглембе Любин
5-4-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Краковия

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

29 матчей

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.2
1.43

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.27

Среднее время на гол

78
71

Всего голов

34
39

Голов в среднем за матч

1.17
1.34

Тотал матчей

0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

76
66

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.13
Долежал Мартин 2 0.13
Rafal Adamski 2 0.13
Стажиньски Филип 1 0.07
Маковский Томаш 1 0.07
Lukasz Lakomy 1 0.07
Гаприндашвили Торнике 1 0.07
Ходына Кацпер 1 0.07
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 4 0.27
Ракочи Михал 4 0.27
Мишор Якуб 2 0.13
Patryk Makuch 2 (1) 0.13
Хебо Матиас 1 0.07
Коноплянка Евгений 1 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.07
Какабадзе Отар 0 0
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 3 0
Маковский Томаш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Ях Ярослав 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Tomasz Pienko 1 0
Filip Kocaba 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 3 1
Рыпэ Корнел 4 0
Какабадзе Отар 4 0
Сиплак Михал 4 0
Югас Якуб 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Takuto Oshima 3 0
Хебо Матиас 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Ярошински Павел 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Немчикски Карол 1 0
Patryk Makuch 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1
Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
6. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Краковия 1:0 15 6 4 5 16 - 11 22
9. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
10. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 0:1 15 4 5 6 12 - 21 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
16. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
17. Лехия Гданьск 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 1:0 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 0:1 8 1 4 3 5 - 9 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Краковия 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 0:1 7 3 1 3 7 - 12 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Нене III 1 5
Легия Младенович Филип 6
Весь список
  • Желтая карточка
    53'
    Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Краковия
2.71
3.36
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:1 Краковия онлайн

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Заглембе Любин
Краковия
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