Тур: 12. Стадион: Eryaman Stadyumu.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБеридзе Георгий
58' Желтая карточкаМуякич Нихад
2:0
61' ГолАнтальялы Тайлан
3:0
69' ГолСоу Али
3:1
86' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
89' Желтая карточкаЭль-Кааби Аюб
89' Желтая карточкаДжигерджи Толга
4:1
90' ГолДьяк Ламин
90'+8
Ход матча
3'
58'
61'
2:0
69'
3:0
86'
3:1
89'
89'
90'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
22
Kerim
Alici
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
10
Абид
Рейан
29
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Kerim AliciЗащитник
- Защитник
-
53 Оксюз БуракЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Канак КаанЗащитник
-
77 Бас СадикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Варга КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Volkan Demirel
История личных встреч
Анкарагюджю
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.25
Среднее время на гол
38
360
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.57
Тотал матчей
0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
157
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беридзе Георгий
|4
|0.36
|Соу Али
|3
|0.27
|Джигерджи Толга
|1 (1)
|0.09
|Антальялы Тайлан
|1
|0.09
|Хесе Родригес
|1 (1)
|0.09
|Кылынч Эмре
|1
|0.09
|Yasin Gureler
|1
|0.09
|Дьяк Ламин
|1
|0.09
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|3 (1)
|0.27
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.09
|Канак Каан
|1
|0.09
|Эргюн Онур
|1
|0.09
|Оксюз Бурак
|1
|0.09
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.09
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Yasin Gureler
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Bahadir Han Gungordu
|1
|0
|Муякич Нихад
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Враньеш Огнен
|3
|0
|Фалетт Симон
|1
|1
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0
|Буджемаа Мехди
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Канак Каан
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Оксюз Бурак
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
20%
4
21%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
30%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2
Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Эюпспор 2:3 Маниса Буюкшехир - Анкарагюджю 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0
Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адана Демирспор
|1:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|2.
|Фенербахче
|10
|7
|2
|1
|29 - 10
|23
|3.
|Бешикташ
|3:1
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Галатасарай
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Трабзонспор
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|7.
|Коньяспор
|12
|5
|5
|2
|12 - 6
|20
|8.
|Кайсериспор
|0:1
|12
|6
|1
|5
|15 - 11
|19
|9.
|Аланьяспор
|12
|4
|4
|4
|18 - 21
|16
|10.
|Газиантеп
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|11.
|Касымпаша
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|13.
|Анкарагюджю
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|14.
|Хатайспор
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|15.
|Сивасспор
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Антальяспор
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|17.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|7 - 14
|9
|18.
|Истанбулспор
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|19.
|Умраниеспор
|1:3
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Бешикташ
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|4.
|Кайсериспор
|0:1
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|5.
|Адана Демирспор
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|6.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|9.
|Газиантеп
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|10.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Анкарагюджю
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Хатайспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Касымпаша
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Умраниеспор
|1:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|19.
|Истанбулспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адана Демирспор
|1:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Бешикташ
|3:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|9 - 1
|7
|8.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Кайсериспор
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|Истанбулспор
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|13.
|Аланьяспор
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Анкарагюджю
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Антальяспор
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|1:3
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|10 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|6 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|5 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 4
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|5