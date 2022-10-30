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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Анкарагюджю
4:1
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
3' Гол
Беридзе Георгий
58' Желтая карточка
Муякич Нихад
2:0
61' Гол
Антальялы Тайлан
3:0
69' Гол
Соу Али
3:1
86' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
89' Желтая карточка
Эль-Кааби Аюб
89' Желтая карточка
Джигерджи Толга
4:1
90' Гол
Дьяк Ламин
90'+8
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
17
Yasin
Gureler
48
Антальялы
Тайлан
30
Джигерджи
Толга
21
Беридзе
Георгий
8
Педринью
V
10
Хесе
Родригес
22
Соу
Али
1
Кардешлер
Эрдже
22
Kerim
Alici
5
Враньеш
Огнен
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
4
Эргюн
Онур
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
29
Зе
Луиш
Жозе
11
Лобжанидзе
Саба
Анкарагюджю
4-2-3-1
Хатайспор
4-3-3

История личных встреч

Анкарагюджю
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:1
С
2:0
ТМК
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
Л
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.25

Среднее время на гол

38
360

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.57

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
157

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беридзе Георгий 4 0.36
Соу Али 3 0.27
Джигерджи Толга 1 (1) 0.09
Антальялы Тайлан 1 0.09
Хесе Родригес 1 (1) 0.09
Кылынч Эмре 1 0.09
Yasin Gureler 1 0.09
Дьяк Ламин 1 0.09
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 3 (1) 0.27
Зе Луиш Жозе 1 0.09
Канак Каан 1 0.09
Эргюн Онур 1 0.09
Оксюз Бурак 1 0.09
Йылдырым Бертуг 1 0.09
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хавьер Марлон 2 1
Джигерджи Толга 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Малку Кевин 2 0
Родригеш Педру 2 0
Yasin Gureler 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Аккан Гёкхан 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Bahadir Han Gungordu 1 0
Муякич Нихад 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 3 1
Чорекчи Камил 4 0
Враньеш Огнен 3 0
Фалетт Симон 1 1
Кардешлер Эрдже 2 0
Эргюн Онур 2 0
Эль-Кааби Аюб 2 0
Буджемаа Мехди 2 0
Чагиран Муса 1 0
Канак Каан 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Оксюз Бурак 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
20%
4
21%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2
Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Эюпспор 2:3 Маниса Буюкшехир - Анкарагюджю 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0
Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адана Демирспор 1:0 12 7 4 1 23 - 12 25
2. Фенербахче 10 7 2 1 29 - 10 23
3. Бешикташ 3:1 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Галатасарай 11 6 3 2 14 - 9 21
5. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Истанбул Башакшехир 10 6 2 2 13 - 4 20
7. Коньяспор 12 5 5 2 12 - 6 20
8. Кайсериспор 0:1 12 6 1 5 15 - 11 19
9. Аланьяспор 12 4 4 4 18 - 21 16
10. Газиантеп 11 4 3 4 15 - 14 15
11. Касымпаша 12 4 2 6 10 - 21 14
12. Фатих Карагюмрюк 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Анкарагюджю 11 3 2 6 14 - 19 11
14. Хатайспор 11 3 1 7 8 - 19 10
15. Сивасспор 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Антальяспор 10 3 1 6 13 - 19 10
17. Гиресунспор 10 2 3 5 7 - 14 9
18. Истанбулспор 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Умраниеспор 1:3 11 0 3 8 9 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Бешикташ 3:1 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Истанбул Башакшехир 6 4 1 1 10 - 2 13
4. Кайсериспор 0:1 6 4 0 2 8 - 4 12
5. Адана Демирспор 1:0 5 3 2 0 8 - 3 11
6. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
9. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
10. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
15. Сивасспор 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Касымпаша 6 2 0 4 5 - 14 6
17. Гиресунспор 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Умраниеспор 1:3 6 0 1 5 4 - 10 1
19. Истанбулспор 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адана Демирспор 1:0 7 4 2 1 15 - 9 14
2. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 8 - 4 9
5. Бешикташ 3:1 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
7. Фенербахче 4 2 1 1 9 - 1 7
8. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кайсериспор 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
10. Истанбулспор 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 8 5
13. Аланьяспор 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
15. Анкарагюджю 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Антальяспор 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 1:3 5 0 2 3 5 - 9 2
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Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 10 (3)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Антальяспор Райт Хаджи 7
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 6 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
Аланьяспор Фер Лерой 5
Весь список
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    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Беридзе Георгий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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