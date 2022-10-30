Тур: 15. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
14'
1:0
17'
19'
2:0
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
29
Алло
Тедди
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Veldman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Алло ТеддиПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
История личных встреч
Андерлехт
Эйпен
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
10
Голов в среднем за матч
3.56
1.25
Среднее время на гол
25
72
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
44
16
Голов в среднем за матч
2.59
0.94
Тотал матчей
0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
34
95
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.43
|Рафаэлов Лиор
|3 (1)
|0.21
|Амузу Френсис
|3
|0.21
|Ашимеру Маджид
|2
|0.14
|Версхарен Яри
|2
|0.14
|Струйкенс Марио
|2
|0.14
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Раман Бенито
|1
|0.07
|Диавара Амаду
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.07
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|4
|0.27
|Gary Magnee
|3
|0.2
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.13
|Петерс Стеф
|2 (2)
|0.13
|Превляк Смаил
|2
|0.13
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|Ламбер Борис
|1
|0.07
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|2
|1
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Дебас Зено
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
7
15
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
5
71%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
7
33%
1
6%
61-75
2
10%
5
31%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
25%
6
21%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
1
6%
5
18%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
6
38%
1
4%
61-75
3
19%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андерлехт - ФКСБ 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1
Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Андерлехт
|2:0
|14
|6
|1
|7
|24 - 19
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|12.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|13.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|0:2
|15
|4
|0
|11
|15 - 31
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|2:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|7.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|0:2
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Андерлехт
|2:0
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|0:2
|8
|2
|0
|6
|7 - 17
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|8 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|8
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4