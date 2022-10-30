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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Андерлехт
4:2
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
14' Гол
Амузу Френсис
17' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
2:0
19' Гол
Рафаэлов Лиор
2:1
44' Гол в свои ворота
Худт Уэсли
59' Желтая карточка
Алло Тедди
3:1
65' Гол
Рафаэлов Лиор
67' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
3:2
68' Гол
Петерс Стеф
85' Желтая карточка
Силва Фабио
4:2
87' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
90'+3
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
11
Рафаэлов
Лиор
29
Струйкенс
Марио
21
Диавара
Амаду
18
Ашимеру
Маджид
7
Амузу
Френсис
99
Силва
Фабио
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
17
Битумазала
Натан
24
Мубарак
Вакасо
8
Петерс
Стеф
29
Алло
Тедди
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
Андерлехт
3-5-2
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Эйпен

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:1
ПДА
4:1
К
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
6:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
4:0
ЛП
2:2
КБ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

32
10

Голов в среднем за матч

3.56
1.25

Среднее время на гол

25
72

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

44
16

Голов в среднем за матч

2.59
0.94

Тотал матчей

0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

34
95

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 6 (1) 0.43
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.29
Амузу Френсис 3 0.21
Ашимеру Маджид 2 0.14
Версхарен Яри 2 0.14
Струйкенс Марио 2 0.14
Мурильо Микаэль 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Раман Бенито 1 0.07
Диавара Амаду 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 0.07
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.07
Дюранвилль Юлиен 1 0.07
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 4 0.27
Петерс Стеф 3 (2) 0.2
Gary Magnee 3 0.2
Чарльз-Кук Риган 2 0.13
Превляк Смаил 2 0.13
Нуху Айзек 1 0.07
Ламбер Борис 1 0.07
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 1
Силва Фабио 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Диавара Амаду 2 0
Дебас Зено 2 0
Садики Ноа 2 0
Вертонген Ян 1 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мубарак Вакасо 5 1
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Пропущено

8
20
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
6
75%
1
5%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
4
24%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
8
31%
2
12%
61-75
3
12%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
33
6 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
24%
7
21%
1-15
1
6%
7
21%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
7
41%
2
6%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андерлехт - ФКСБ 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1
Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 15 9 3 3 29 - 18 30
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
11. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
12. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
13. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Серен Юнайтед 0:0 15 3 3 9 14 - 24 12
18. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
6. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
7. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
10. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 0:0 7 0 2 5 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Серен Юнайтед 0:0 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 8 (1)
Генк Онуачу Пол 8
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Худт Уэсли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Мубарак Вакасо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Амузу Френсис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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