Тур: 14. Стадион: Турбийон.
0'
0:1
8' ГолОкита Жонатан
13' Желтая карточкаКатич Никола
36' Желтая карточкаКонде Шейк
47' Желтая карточкаТосин Айегун
58' Желтая карточкаКамбери Линдрит
66' Желтая карточкаГргич Анто
73' Желтая карточкаАраз Муса
0:1
75' Не забитый пенальтиМаркезано Антонио
78' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
84' Желтая карточкаОкита Жонатан
87' Желтая карточкаГерреро Адрия
90' Желтая карточкаЛаванши Нума
90' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
90' Желтая карточкаПоа Денис
Ход матча
8'
13'
36'
47'
58'
66'
73'
75'
84'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сио ЖованниЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Сьон
Цюрих
28 матчей
53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
50%
15 побед 14 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 19 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 17 побед
58 матчей
25.9%
34.5%
39.6%
15 побед 20 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.2%
50%
32.8%
10 побед 29 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.41
1.03
Среднее время на гол
63
87
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.71
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
91
71
Голов в среднем за матч
1.57
1.22
Тотал матчей
0.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
42
Больше 72%
Меньше 28%
16
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.36
|Балотелли Марио
|4 (2)
|0.29
|Итаитинга
|2
|0.14
|Сио Жованни
|2
|0.14
|Араз Муса
|1
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.07
|Кавар Димитри
|1
|0.07
|Шуареф Ильяс
|1
|0.07
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.21
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.14
|Маркезано Антонио
|1
|0.07
|Тосин Айегун
|1
|0.07
|Ронер Фабиан
|1
|0.07
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|5
|0
|Бальтазар
|5
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Араз Муса
|3
|0
|Поа Денис
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Nathanael Saintini
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Сантини Иван
|3
|1
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
3
16%
1
13%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
38%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
5
24%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4
Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0
ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|4.
|Сьон
|0:1
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Грасcхоппер
|14
|4
|5
|5
|26 - 28
|17
|9.
|Винтертур
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|10.
|Цюрих
|1:0
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Сьон
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|1:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Цюрих
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|10.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 4