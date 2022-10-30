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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 10300
Сьон
0:1
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
8' Гол
Окита Жонатан
13' Желтая карточка
Катич Никола
36' Желтая карточка
Конде Шейк
47' Желтая карточка
Тосин Айегун
57' Желтая карточка
Камбери Линдрит
66' Желтая карточка
Гргич Анто
73' Желтая карточка
Араз Муса
0:1
75' Не забитый пенальти
Маркезано Антонио
78' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
83' Желтая карточка
Окита Жонатан
87' Желтая карточка
Герреро Адрия
90' Желтая карточка
Лаванши Нума
90' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
90' Желтая карточка
Поа Денис
90'+6
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
10
Сиприен
Вилан
76
Итаитинга
45
Балотелли
Марио
9
Шуареф
Ильяс
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
8
Сельнес
Оле
17
Конде
Шейк
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
Сьон
4-3-3
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Сьон
Цюрих

28 матчей

53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
50%
15 побед 14 ничьих 0 побед

30 матчей

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 15 ничьих 19 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 17 побед

58 матчей

25.9%
34.5%
39.6%
15 побед 20 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.2%
50%
32.8%
10 побед 29 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:3
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Голы

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.41
1.03

Среднее время на гол

63
87

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.71
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

91
71

Голов в среднем за матч

1.57
1.22

Тотал матчей

0.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
42
Больше 72%
Меньше 28%
16
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.36
Балотелли Марио 4 (2) 0.29
Итаитинга 2 0.14
Сио Жованни 2 0.14
Араз Муса 1 0.07
Поа Денис 1 0.07
Дзуффи Лука 1 0.07
Кавар Димитри 1 0.07
Шуареф Ильяс 1 0.07
Шмид Йоэль 1 0.07
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 0.21
Джемаили Блерим 2 (2) 0.14
Маркезано Антонио 1 0.07
Тосин Айегун 1 0.07
Ронер Фабиан 1 0.07
Крюезиу Мирлинд 1 0.07
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 5 0
Бальтазар 5 0
Кавар Димитри 2 1
Гргич Анто 3 0
Араз Муса 3 0
Поа Денис 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Nathanael Saintini 3 0
Балотелли Марио 2 0
Сио Жованни 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Буа Кевин 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боранияшевич Никола 5 0
Сантини Иван 3 1
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Джемаили Блерим 3 0
Сельнес Оле 3 0
Алити Фидан 3 0
Камбери Линдрит 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Конде Шейк 3 0
Афдияй Донис 2 0
Катич Никола 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Тосин Айегун 1 0
Герреро Адрия 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
27%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4
Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0
ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 14 9 4 1 31 - 9 31
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
4. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
5. Санкт-Галлен 0:1 14 5 3 6 24 - 21 18
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 1:2 13 4 5 4 19 - 15 17
8. Грасcхоппер 14 4 5 5 26 - 28 17
9. Винтертур 1:0 14 4 3 7 11 - 27 15
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 7 5 2 0 16 - 4 17
2. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Санкт-Галлен 0:1 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 1:2 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 1:0 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 1:2 6 1 2 3 7 - 8 5
9. Санкт-Галлен 0:1 7 1 1 5 11 - 15 4
10. Винтертур 1:0 6 1 1 4 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Люцерн Симани Денис 1 4
Весь список
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      17'
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