Тур: 14. Стадион: Турбийон. Зрители: 10300
0'
0:1
8' ГолОкита Жонатан
13' Желтая карточкаКатич Никола
36' Желтая карточкаКонде Шейк
47' Желтая карточкаТосин Айегун
57' Желтая карточкаКамбери Линдрит
66' Желтая карточкаГргич Анто
73' Желтая карточкаАраз Муса
0:1
75' Не забитый пенальтиМаркезано Антонио
78' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
83' Желтая карточкаОкита Жонатан
87' Желтая карточкаГерреро Адрия
90' Желтая карточкаЛаванши Нума
90' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
90' Желтая карточкаПоа Денис
90'+6
Ход матча
8'
13'
36'
47'
57'
66'
73'
75'
83'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сио ЖованниЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Сьон
Цюрих
28 матчей
53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
50%
15 побед 14 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 19 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 17 побед
58 матчей
25.9%
34.5%
39.6%
15 побед 20 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.2%
50%
32.8%
10 побед 29 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.41
1.03
Среднее время на гол
63
87
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.71
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
91
71
Голов в среднем за матч
1.57
1.22
Тотал матчей
0.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
42
Больше 72%
Меньше 28%
16
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.36
|Балотелли Марио
|4 (2)
|0.29
|Итаитинга
|2
|0.14
|Сио Жованни
|2
|0.14
|Араз Муса
|1
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.07
|Кавар Димитри
|1
|0.07
|Шуареф Ильяс
|1
|0.07
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.21
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.14
|Маркезано Антонио
|1
|0.07
|Тосин Айегун
|1
|0.07
|Ронер Фабиан
|1
|0.07
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|5
|0
|Бальтазар
|5
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Араз Муса
|3
|0
|Поа Денис
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Nathanael Saintini
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Сантини Иван
|3
|1
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
27%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4
Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0
ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|14
|9
|4
|1
|31 - 9
|31
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|4.
|Сьон
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|1:2
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|8.
|Грасcхоппер
|14
|4
|5
|5
|26 - 28
|17
|9.
|Винтертур
|1:0
|14
|4
|3
|7
|11 - 27
|15
|10.
|Цюрих
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|1:2
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Цюрих
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|10.
|Винтертур
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
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- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 4