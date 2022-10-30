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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
ЛАСК
4:0
Второй тайм: 85'
Вольфсбергер
0'
1:0
12' Гол
Цуль Роберт
2:0
17' Гол
Цуль Роберт
3:0
23' Гол
Цуль Роберт
4:0
59' Гол
Накамура Кейто
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
1
Бонманн
Хендрик
6
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
24
Raphael
Schifferl
12
Matteo
Anzolin
7
Кершбаумер
Константин
16
Ляйтгеб
Марио
17
Омич
Эрвин
70
Балло
Тьерно
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
ЛАСК
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Вольфсбергер

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:5
Б
1:0
Б
0:1
БЧГ
0:4
БЧГ
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
БЧГ
3:0
БЧГ
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
29

Голов в среднем за матч

1.5
2.42

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.83
0.9

Среднее время на гол

108
100

Всего голов

25
38

Голов в среднем за матч

1.14
1.73

Тотал матчей

0.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

79
52

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 9 0.64
Накамура Кейто 8 0.57
Цуль Роберт 5 (1) 0.36
Гойгингер Томас 3 0.21
Хорват Саша 2 0.14
Кулурис Эфтимос 1 0.07
Йовичич Бранко 1 0.07
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 7 (1) 0.5
Рёчер Торстен 4 0.29
Мэлоун Морис 2 0.14
Яшич Адис 2 0.14
Кершбаумер Константин 2 0.14
Augustine Boakye 2 0.14
Новак Михаэль 1 0.07
Балло Тьерно 1 0.07
Вергос Николаос 1 (1) 0.07
Ляйтгеб Марио 1 0.07
Визингер Дарио 1 0.07
Raphael Schifferl 1 0.07
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 7 0
Любичич Марин 2 1
Стойкович Филип 2 1
Реннер Рене 3 0
Михорль Петер 1 1
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Верачниг Николас 1 0
Омич Эрвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
23%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
25%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

5
19
0 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
40%
3
16%
61-75
3
60%
1
5%
76-90

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
6
24%
6
24%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
5
20%
7
28%
76-90

Пропущено

18
29
3 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
6%
5
17%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
11%
7
24%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
6
33%
4
14%
61-75
8
44%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 10 3 1 30 - 8 33
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 4:0 14 7 5 2 29 - 18 26
4. Аустрия Вена 1:1 14 5 5 4 24 - 24 20
5. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
6. Аустрия Клагенфурт 14 6 2 6 24 - 26 20
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Альтах 1:1 14 4 3 7 19 - 29 15
9. Вольфсбергер 0:4 14 4 2 8 26 - 32 14
10. Аустрия Лустенау 14 3 5 6 19 - 27 14
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 14 3 1 10 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
3. ЛАСК 4:0 8 4 2 2 17 - 13 14
4. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
5. Аустрия Вена 1:1 7 2 3 2 10 - 11 9
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
8. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Альтах 1:1 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
12. Вольфсбергер 0:4 7 1 1 5 12 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 4:0 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 1:1 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 0:4 7 3 1 3 14 - 14 10
9. Альтах 1:1 7 2 2 3 9 - 15 8
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЛАСК
    Ничья
    Вольфсбергер
    1.74
    4.55
    5.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЛАСК 4:0 Вольфсбергер онлайн

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