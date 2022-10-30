Тур: 14. Стадион: Raiffeisen Arena. Зрители: 4722
4:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЦуль Роберт
2:0
17' ГолЦуль Роберт
3:0
23' ГолЦуль Роберт
4:0
59' ГолНакамура Кейто
4:1
85' ГолМэлоун Морис
90'+3
Ход матча
12'
1:0
17'
2:0
23'
3:0
59'
4:0
85'
4:1
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
17
Омич
Эрвин
70
Балло
Тьерно
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
ЛАСК
Вольфсбергер
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
29
Голов в среднем за матч
1.5
2.42
Среднее время на гол
60
37
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.83
0.9
Среднее время на гол
108
100
Всего голов
25
38
Голов в среднем за матч
1.14
1.73
Тотал матчей
0.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
79
52
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|9
|0.64
|Накамура Кейто
|8
|0.57
|Цуль Роберт
|5 (1)
|0.36
|Гойгингер Томас
|3
|0.21
|Хорват Саша
|2
|0.14
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.07
|Йовичич Бранко
|1
|0.07
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|7 (1)
|0.5
|Рёчер Торстен
|4
|0.29
|Мэлоун Морис
|3
|0.21
|Яшич Адис
|2
|0.14
|Кершбаумер Константин
|2
|0.14
|Augustine Boakye
|2
|0.14
|Новак Михаэль
|1
|0.07
|Балло Тьерно
|1
|0.07
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.07
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.07
|Raphael Schifferl
|1
|0.07
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|7
|0
|Любичич Марин
|2
|1
|Стойкович Филип
|2
|1
|Реннер Рене
|3
|0
|Михорль Петер
|1
|1
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
24%
4
27%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
6
40%
76-90
Пропущено
14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
6
43%
1
7%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
25%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
5
19
0 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
40%
3
16%
61-75
3
60%
1
5%
76-90
Забито
29
26
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
7
24%
6
23%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
5
17%
8
31%
76-90
Пропущено
19
33
3 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
5%
6
18%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
1
5%
6
18%
46-60
6
32%
4
12%
61-75
9
47%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|10
|3
|1
|30 - 8
|33
|2.
|Штурм
|1:0
|14
|9
|4
|1
|23 - 8
|31
|3.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|4.
|Аустрия Вена
|14
|6
|4
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|6
|2
|6
|24 - 26
|20
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Альтах
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|9.
|Вольфсбергер
|14
|4
|2
|8
|27 - 32
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Рид
|0:1
|14
|3
|3
|8
|9 - 19
|12
|12.
|Хартберг
|14
|3
|1
|10
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 5
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Рид
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|1:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Рид
|0:1
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5