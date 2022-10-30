спартак на ходу поэтому так
aleksejvolosnickov #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|11 (1)
|0.79
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.5
|Николсон Шамар
|3
|0.21
|Игнатов Михаил
|2
|0.14
|Зобнин Роман
|2
|0.14
|Зиньковский Антон
|2
|0.14
|Мозес Виктор
|2
|0.14
|Мартинс Кристофер
|1
|0.07
|Денисов Даниил
|1
|0.07
|Рыбус Мацей
|1
|0.07
|Маслов Павел
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|1
|0.07
|Мелёшин Павел
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.07
|Лебеденко Игорь
|1
|0.07
|Караев Давид
|1
|0.07
|Шапич Стефан
|1
|0.07
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.07
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Роганович Боян
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Савич Игор
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|1:2 Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|11 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4