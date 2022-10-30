  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 169
Спартак Москва 95.3% (161)
X 0.6% (1)
Торпедо Москва 4.1% (7)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 4:0
спартак на ходу поэтому так
aleksejvolosnickov #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Торпедо Москва
1.32
6.65
14.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спартак Москва
Торпедо Москва

История личных встреч

Спартак Москва
Торпедо Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 11 (1) 0.79
Соболев Александр Сергеевич 7 0.5
Николсон Шамар 3 0.21
Игнатов Михаил 2 0.14
Зобнин Роман 2 0.14
Зиньковский Антон 2 0.14
Мозес Виктор 2 0.14
Мартинс Кристофер 1 0.07
Денисов Даниил 1 0.07
Рыбус Мацей 1 0.07
Маслов Павел 1 0.07
Литвинов Руслан 1 0.07
Мелёшин Павел 1 0.07
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.07
Караев Давид 1 0.07
Шапич Стефан 1 0.07
Померко Алексей 1 (1) 0.07
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Джикия Георгий 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Эркинов Хожимат 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Роганович Боян 3 0
Енин Иван 3 0
Савич Игор 3 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
67%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

16
2
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

35
5
12 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 10
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
3
60%
16-30
5
14%
1
20%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
6
17%
1
20%
61-75
10
29%
0
0%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
1
4%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
11
41%
31-45
7
41%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
1
6%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
3. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
4. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов 2:1 Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН 1:2 Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
7. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов 2:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН 1:2 Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов 2:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН 1:2 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 11 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через полчаса стартует поединок 15-го тура между московским "Спартаком" и столичным "Торпедо". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
  • В новейшей истории команды играли между собой 33 раза +17=9-7 при разнице мячей 54:31. 
    Последняя очная встреча состоялась 21.03.2015  рамках РПЛ. Тогда "Спартак" условно на выезде обыграл "Торпедо" 1:0. Единственный мяч на счету Квинси Промеса, который и сегодня в стартовом составе "красно-белых".
Прогнозы 169
Спартак Москва 95.3% (161)
X 0.6% (1)
Торпедо Москва 4.1% (7)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 4:0
спартак на ходу поэтому так
aleksejvolosnickov #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Торпедо Москва
1.32
6.65
14.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Спартак Москва - Торпедо Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Спартак Москва - Торпедо Москва

Исход игры
Спартак Москва
95.3% (161)
Ничья
0.6% (1)
Торпедо Москва
4.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (74)
Меньше
41.27% (52)
Обе команды забьют
Да
29.37% (37)
Нет
70.63% (89)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
26.6% (45)
3:0 Спартак Москва
14.8% (25)
2:1 Спартак Москва
9.5% (16)
3:1 Спартак Москва
8.3% (14)
4:0 Спартак Москва
5.9% (10)
1:0 Спартак Москва
3.6% (6)
5:0 Спартак Москва
1.8% (3)
5:1 Спартак Москва
1.2% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спартак Москва
Торпедо Москва
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 